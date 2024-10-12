Авиация НАТО начала патрулирование Черного моря

Самолет Boeing P-8A Poseidon. Фото: skiesmag

У южных границ Одесской области сейчас, 12 октября, фиксируется американский разведчик Boeing P-8A Poseidon и Boeing Bombardier Challenger 650. Самолеты НАТО патрулирует в воздушном пространстве Румынии и мониторит ситуацию в Черном море на крымском направлении.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО. P-8A оснащен специализированной электроникой, позволяющей ему выполнять морские задания. Пилоты авиации также делятся с украинскими военными ситуациями по вражеским объектам.

Движение разведчика. Фото: скриншот

Bombardier Challenger 650 Artemis над Черным морем

По данным портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, над Черным морем также патрулирует американский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 Artemis. Место прибытия засекречено. Он проводит разведку вдоль границ Молдовы и Украины над территорией Румынии. Самолет оснащен аппаратурой, позволяющей вести разведку на сотни километров в глубину, а также комплекс противодействия системам РЭБ. Кроме того, разведчик располагает приборами для дистанционного прослушивания каналов связи. Информация о найденных объектах обрабатывается в автоматизированном режиме. Его можно использовать для наведения высокоточного оружия в реальном времени.

Движение Bombardier Challenger 650 Artemis. Фото: скриншот

Отметим, что летательные аппараты стран НАТО регулярно совершают разведывательные полеты в регионе и делятся с Украиной активностью Черноморского флота России.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 12 октября, российские военные вывели ракетоносители из "Калибрами" в Черное море.

Также мы сообщали, что вечером 10 октября российские оккупанты ракетами разрушили фермерское хозяйство в Одесской области, повреждения получили также соседние дома.