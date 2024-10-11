В Одесі помер чоловік, поранений під час атаки РФ 9 жовтня

Пошкоджений росіянами будинок. Фото: Новини.LIVE

Вранці 11 жовтня у лікарні помер 48-річний чоловік, поранений під час російського ракетного удару по припортовій інфраструктурі 9 жовтня. Кількість жертв терору окупантів зросла до дев'яти людей.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"За два дні російські терористи вбили 13 цивільних людей на Одещині, більшість з яких — молодь", — заявив він.

Повідомлення про смерть пораненого. Фото: скриншот

Одещина під ударом

Декілька днів поспіль росіяни обстрілюють Одещину дронами і ракетами. Зокрема, 7 жовтня РФ атакувала Одеську область балістичними ракетами та влучила у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі. Згодом, 9 жовтня, російська армія атакувала балістикою портову інфраструктуру області. Ввечері 10 жовтня під обстріл потрапило фермерське господарство в Одеському районі.

Як місцеві мешканці пережили нічну атаку 10 жовтня, читайте у нашому матеріалі.

Також ми розповідали про стан постраждалих внаслідок удару 9 жовтня.