В Одессе умер мужчина, раненный во время атаки РФ 9 октября

Поврежденный россиянами дом. Фото: Новини.LIVE

Утром 11 октября в больнице скончался 48-летний мужчина, раненный во время российского ракетного удара по припортовой инфраструктуре 9 октября. Число жертв террора оккупантов возросло до девяти человек.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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"За два дня российские террористы убили 13 гражданских людей в Одесской области, большинство из которых — молодежь", — заявил он.

Сообщение о смерти раненого. Фото: скриншот

Одесчина под ударом

Несколько дней россияне обстреливают Одесчину дронами и ракетами. В частности, 7 октября РФ атаковала Одесскую область баллистическими ракетами и попала в гражданское судно под флагом Палау. Погиб 60-летний украинец, работник частной компании, обрабатывающей грузы. Впоследствии 9 октября российская армия атаковала баллистикой портовую инфраструктуру области. Вечером 10 октября под обстрелы попало фермерское хозяйство в Одесском районе.

Как местные жители пережили ночную атаку 10 октября, читайте в нашем материале.

Также мы рассказывали о состоянии пострадавших в результате удара 9 октября.