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Ракетные удары по гражданским судам на Одесчине — какие последствия

12 октября 2024 18:18
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Страхование судов из-за украинского морского коридора подорожало
Корабль с продуктами в Черном море. Фото иллюстративное: УНИАН
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В течение последней недели цена страхования судов, проходящих через украинский морской коридор в Черном море, повысилась, и теперь составляет более 1%. Стоимость увеличилась из-за российских ракетных ударов по гражданским кораблям.

Об этом со ссылкой на участников рынка сообщает Bloomberg.

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Стоимость страхования судов, совершающих рейсы через украинские порты в Черном море, значительно увеличилась за последнюю неделю. Как сообщает Bloomberg, цена страхования поднялась до 1% от общей стоимости судна, что на 0,75% больше по сравнению с предыдущей неделей. Для судна стоимостью 50 миллионов долларов страхование сейчас стоит около 125 тысяч долларов за один рейс. В то же время, как пишет издание, пока не наблюдается уменьшение трафика через экспортный морской коридор Украины остается стабильным, но судовладельцы могут начать опасаться отправлять свои корабли по этому маршруту, если российские атаки будут продолжаться.

Удары по гражданских судам

Напомним, за последние дни из-за российских ракетных атак повреждения получили несколько судов. В частности, 10 октября во время российской атаки был поврежден контейнеровоз под флагом Панамы. Ранее, 6 октября, пострадало гражданское судно под флагом Сент-Китс и Невис, перевозившее кукурузу. А 5 октября в результате удара по судну под флагом Палау погиб украинец, работавший в частной компании, обрабатывающей грузы, и были ранены пять иностранных членов экипажа.

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