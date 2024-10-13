Обстрелы одесских портов угрожают войной между Россией и НАТО

Порт после попадания ракеты. Фото: Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

Обстрелы одесских портов российскими войсками вызывают серьезную обеспокоенность на международной арене. Такие атаки оккупантов могут привести к войне с НАТО с РФ.

Об этом пишет британское издание The Telegraph.

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Черное море — стратегическая зона

Черное море остается стратегической зоной конфликта, где Россия и Украина продолжают тратить свои ресурсы в борьбе. В статье акцентируется, что, несмотря на активные боевые действия, решающих изменений на этом фронте пока не наблюдается.

НАТО может вступить в войну

Авторы статьи отмечают, что Путин продолжает делать ставки, несмотря на возможные катастрофические последствия для региона и международной безопасности. В то же время российские войска применяют тактику хаотических обстрелов, которые могут привести к расширению войны за пределы Украины.

"Каждое такое нападение является опасным риском", — говорится в материале.

Наблюдатели считают, что дальнейшие атаки на порты могут спровоцировать реакцию со стороны НАТО, что приведет к привлечению альянса в войну.

Обстрелы одесских портов

Напомним, за последние дни из-за российских ракетных атак повреждения получили несколько судов. В частности, 10 октября во время российской атаки был поврежден контейнеровоз под флагом Панамы. Ранее, 6 октября, пострадало гражданское судно под флагом Сент-Китс и Невис, перевозившее кукурузу. А 5 октября в результате удара по судну под флагом Палау погиб украинец, работавший в частной компании, обрабатывающей грузы, и были ранены пять иностранных членов экипажа. Эти атаки уже привели к повышению цены на страхование судов.