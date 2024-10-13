Зруйноване підприємство на Одещині: з'явилися кадри руйнувань

Зруйнована внаслідок влучання будівля. Фото: Новини.LIVE

У ніч на п'ятницю, 11 жовтня, російська армія атакувала Одеську область балістичною ракетою. Унаслідок влучання було зруйновано фермерське господарство.

Відео наслідків з'явилося в соціальній мережі TikTok.

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Внаслідок ракетного удару у ніч на 11 жовтня загинули четверо людей, ще 10 дістали поранення. Серед загиблих — 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні.

Які наслідки атаки

Через російську атаку в Одеському районі зруйновано двоповерхову будівлю, де проживали працівники приватного підприємства, та виробничі приміщення. Також ударною хвилею повибивало вікна в сусідніх домах.

Нагадаємо, росіяни вночі атакували Одещину ракетами, є поранені. Також ми писали, що у вересні 2024 року кількість жертв серед цивільного населення України досягла найвищого рівня за рік. Внаслідок атак загинули щонайменше 208 осіб, ще 1220 осіб отримали поранення.