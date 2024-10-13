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В мережі з'явилося відео наслідків атаки на фермерське господарство на Одещині

13 жовтня 2024 14:17
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Зруйноване підприємство на Одещині: з'явилися кадри руйнувань
Зруйнована внаслідок влучання будівля. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У ніч на п'ятницю, 11 жовтня, російська армія атакувала Одеську область балістичною ракетою. Унаслідок влучання було зруйновано фермерське господарство.

Відео наслідків з'явилося в соціальній мережі TikTok.

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Внаслідок ракетного удару у ніч на 11 жовтня загинули четверо людей, ще 10 дістали поранення. Серед загиблих — 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні.

Які наслідки атаки

Через російську атаку в Одеському районі зруйновано двоповерхову будівлю, де проживали працівники приватного підприємства, та виробничі приміщення. Також ударною хвилею повибивало вікна в сусідніх домах.

Нагадаємо, росіяни вночі атакували Одещину ракетами, є поранені. Також ми писали, що у вересні 2024 року кількість жертв серед цивільного населення України досягла найвищого рівня за рік. Внаслідок атак загинули щонайменше 208 осіб, ще 1220 осіб отримали поранення.

Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси ракета атака

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