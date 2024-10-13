Разрушенное предприятие в Одесской области: появились кадры разрушений

Разрушено здание в результате попадания ракеты. Фото: Новини.LIVE

В ночь на пятницу, 11 октября, российская армия атаковала Одесскую область баллистической ракетой. В результате попадания было разрушено фермерское хозяйство.

Видео последствий появилось в социальной сети TikTok.

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В результате ракетного удара в ночь на 11 октября погибли четыре человека, еще 10 получили ранения. Среди погибших — 43-летняя женщина, 22-летний парень и 16-летняя девушка. Еще одна женщина от полученных травм скончалась в больнице.

Какие последствия атаки

Из-за российской атаки в Одесском районе разрушены двухэтажное здание, где проживали работники частного предприятия, и производственные помещения. Также ударной волной выбило окна в соседних домах.

Напомним, россияне ночью атаковали Одесчину ракетами, ранены. Также мы писали, что в сентябре 2024 количество жертв среди гражданского населения Украины достигло наивысшего уровня за год. В результате атак погибли по меньшей мере 208 человек, еще 1220 получили ранения.