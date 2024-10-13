Обстріли Одеської області: 13 загиблих та постраждалі в лікарнях

Вихід балістичної ракети. Фото ілюстративне: РосЗМІ

Протягом тижня Одеська область зазнала численних обстрілів, зокрема вчора ввечері було випущено дві балістичні ракети. Декілька людей зазнали незначних поранень.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Олег Кіпер зазначив, що поранення легкі, медичну допомогу постраждалі отримали на місці.

"На щастя, вони не досягли цілей, але декілька людей зазнали незначних ушкоджень і їм була надана негайна медична допомога. Їхньому життю і здоров'ю нічого не загрожує", — повідомив Кіпер.

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Крім того, Кіпер додав, що в лікарнях у важкому стані перебувають п'ять осіб, які отримали поранення від попередніх атак.

"У нас на сьогодні констатуємо 13 загиблих. У п'ятницю оголошено день жалоби по Одеській області через численні втрати", — зазначили в уряді. Додатково, багато людей отримали поранення і перебувають в лікарнях, де є пацієнти у важкому стані", — зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, російські війська атакували Україну у ніч проти 13 жовтня, застосувавши одразу кілька типів ракет, а також ударні безпілотники. Також ми писали, що у вересні 2024 року кількість жертв серед цивільного населення України досягла найвищого рівня за рік. Внаслідок атак загинули щонайменше 208 осіб, ще 1220 осіб отримали поранення.