Обстріли Одеської області: 13 загиблих та постраждалі в лікарнях

Росіяни вночі атакували Одещину ракетами — є постраждалі
Протягом тижня Одеська область зазнала численних обстрілів, зокрема вчора ввечері було випущено дві балістичні ракети. Декілька людей зазнали незначних поранень.
Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Нічна атака на Одещину
Олег Кіпер зазначив, що поранення легкі, медичну допомогу постраждалі отримали на місці.
"На щастя, вони не досягли цілей, але декілька людей зазнали незначних ушкоджень і їм була надана негайна медична допомога. Їхньому життю і здоров'ю нічого не загрожує", — повідомив Кіпер.
Росіяни уже тиждень тероризують регіон
Крім того, Кіпер додав, що в лікарнях у важкому стані перебувають п'ять осіб, які отримали поранення від попередніх атак.
"У нас на сьогодні констатуємо 13 загиблих. У п'ятницю оголошено день жалоби по Одеській області через численні втрати", — зазначили в уряді. Додатково, багато людей отримали поранення і перебувають в лікарнях, де є пацієнти у важкому стані", — зазначив очільник ОВА.
Нагадаємо, російські війська атакували Україну у ніч проти 13 жовтня, застосувавши одразу кілька типів ракет, а також ударні безпілотники. Також ми писали, що у вересні 2024 року кількість жертв серед цивільного населення України досягла найвищого рівня за рік. Внаслідок атак загинули щонайменше 208 осіб, ще 1220 осіб отримали поранення.
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