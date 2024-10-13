Обстрелы Одесской области: 13 погибших и пострадавшие в больницах

Россияне ночью атаковали Одесчину ракетами — есть пострадавшие
В течение недели Одесская область подверглась многочисленным обстрелам, в частности вчера вечером были выпущены две баллистические ракеты. Несколько человек получили незначительные ранения.
Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Ночная атака на Одесчину
Олег Кипер отметил, что ранения легкие, медицинскую помощь пострадавшие получили на месте.
"К счастью, они не достигли целей, но несколько человек получили незначительные повреждения, и им была оказана немедленная медицинская помощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", — сообщил Кипер.
Россияне уже неделю терроризируют регион
Кроме того, Кипер добавил, что в больницах в тяжелом состоянии находятся пять человек, получивших ранения от предыдущих атак.
"У нас сегодня констатируем 13 погибших. В пятницу объявлен день траура по Одесской области в связи с многочисленными потерями", — отметили в правительстве. Дополнительно, многие получили ранения и находятся в больницах, где есть пациенты в тяжелом состоянии", — отметил глава ОВА.
Напомним, российские войска атаковали Украину в ночь на 13 октября, применив сразу несколько типов ракет, а также ударные беспилотники. Также мы писали, что в сентябре 2024 года количество жертв среди гражданского населения Украины достигло наивысшего уровня за год. В результате атак погибли по меньшей мере 208 человек, еще 1220 получили ранения.
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