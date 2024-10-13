Обстрелы Одесской области: 13 погибших и пострадавшие в больницах

Выход баллистической ракеты. Фото иллюстративное: РосСМИ

В течение недели Одесская область подверглась многочисленным обстрелам, в частности вчера вечером были выпущены две баллистические ракеты. Несколько человек получили незначительные ранения.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Олег Кипер отметил, что ранения легкие, медицинскую помощь пострадавшие получили на месте.

"К счастью, они не достигли целей, но несколько человек получили незначительные повреждения, и им была оказана немедленная медицинская помощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", — сообщил Кипер.

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Кроме того, Кипер добавил, что в больницах в тяжелом состоянии находятся пять человек, получивших ранения от предыдущих атак.

"У нас сегодня констатируем 13 погибших. В пятницу объявлен день траура по Одесской области в связи с многочисленными потерями", — отметили в правительстве. Дополнительно, многие получили ранения и находятся в больницах, где есть пациенты в тяжелом состоянии", — отметил глава ОВА.

Напомним, российские войска атаковали Украину в ночь на 13 октября, применив сразу несколько типов ракет, а также ударные беспилотники. Также мы писали, что в сентябре 2024 года количество жертв среди гражданского населения Украины достигло наивысшего уровня за год. В результате атак погибли по меньшей мере 208 человек, еще 1220 получили ранения.