В результате российского обстрела Одессы погиб человек

Следы от взрыва в небе. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 14 октября, россияне нанесли удар баллистической ракете по Одессе. Целью врага снова стала припортовая инфраструктура. Повреждены гражданские суда.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Что известно о пострадавших

В результате ракетных обстрелов погиб один человек. По словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, это молодой парень, гражданин Украины, работавший на палубе иностранного судна. Еще восемь человек получили ранения. Все они гражданские, работники припортовой инфраструктуры.

"Пострадавшие находятся в больнице, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь", — сообщает Олег Кипер.

Удар по судам

Повреждены два гражданских судна - "NS Moon" под флагом Белиза и сухогруз под флагом Палау "OPTIMA". Отметим, что "OPTIMA" неделю назад россияне уже обстреливали баллистику.

Кроме того, во время атаки был поврежден склад зерновых, грузовые краны, складские помещения, техника, здания филиала Администрации морских портов, автомобили.

"Враг в очередной раз отчитывается о якобы попадании в военные объекты. В реальности — цели одни и те же: гражданские суда, зернохранилища, терминалы. Инфраструктура, благодаря которой мы обеспечиваем продовольственную безопасность мира, которую Россия в очередной раз ставит под угрозу, нивелируя все нормы международного права", — отметил вице-премьер-министр Алексей Кулеба.

Напомним, сегодня россияне обстреляли Одессу баллистикой.

Также враг вывел в Черное море два корабля, снаряженные ракетами "Калибр".