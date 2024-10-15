Стало известно, зачем россияне обстреливают Одесский порт

Судно OPTIMA, дважды подвергшееся российским атакам. Фото: vesselfinder

Ракетные удары РФ по портовой инфраструктуре и гражданским судам — это не случайность и не временное явление. Россияне разработали новую тактику действий в Черном море. Она направлена на срыв экспорта зерна из Украины.

Об этом сообщил руководитель Института стратегических черноморских исследований Андрей Клименко.

Читайте также:

Что говорит эксперт

По словам исследователя, обстрелы баллистики портов Великой Одессы и повреждение судов — это новая стратегия РФ. Ее цель — физически исключить функционирование украинского морского коридора.

"Если проанализировать все 6 судов, которые были повреждены в результате ракетных ударов по портовой инфраструктуре (одно из них — греческое OPTIMA ИМО 9528691 — дважды), то бросается в глаза вот такое: все эти суда находятся в собственности или управляются компаниями из стран ЕС (3 — Греции, 1 — Латвии, 1 — Португалии, 1 — Польши)", — отмечает Андрей Клименко.

Эксперт отмечает, что при этом наибольшее количество судов в портах Большой Одессы принадлежит судовладельцам Турции — 61 (28,5% в сентябре).

"То есть суда турецких судовладельцев как-то "нестатистически" избегают попаданий", — заключает Андрей Клименко.

Какие суда повредила РФ за последний месяц

Общий список судов, подвергшихся российским ударам, выглядит следующим образом:

AYA IMO 9117868. Обстрел 11 сентября;

GOLDEN LION IMO 9363974. Обстрел 20 сентября;

PARESA IMO 9008134. Обстрел 6 октября;

OPTIMA 9528691. Обстрелы 7 и 14 октября;

SHUI SPIRIT IMO 9216729. Обстрел 9 октября;

NS MOON IMO 8919855. Обстрел 14 октября.

Напомним, сегодня россияне нанесли удар по Одесской области.

Также стало известно, почему россияне больше не могут минировать Черное море.