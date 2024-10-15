Стало известно, зачем россияне обстреливают Одесский порт

Зачем обстреливают Одессу — стала известна новая стратегия россиян
Ракетные удары РФ по портовой инфраструктуре и гражданским судам — это не случайность и не временное явление. Россияне разработали новую тактику действий в Черном море. Она направлена на срыв экспорта зерна из Украины.
Об этом сообщил руководитель Института стратегических черноморских исследований Андрей Клименко.
Что говорит эксперт
По словам исследователя, обстрелы баллистики портов Великой Одессы и повреждение судов — это новая стратегия РФ. Ее цель — физически исключить функционирование украинского морского коридора.
"Если проанализировать все 6 судов, которые были повреждены в результате ракетных ударов по портовой инфраструктуре (одно из них — греческое OPTIMA ИМО 9528691 — дважды), то бросается в глаза вот такое: все эти суда находятся в собственности или управляются компаниями из стран ЕС (3 — Греции, 1 — Латвии, 1 — Португалии, 1 — Польши)", — отмечает Андрей Клименко.
Эксперт отмечает, что при этом наибольшее количество судов в портах Большой Одессы принадлежит судовладельцам Турции — 61 (28,5% в сентябре).
"То есть суда турецких судовладельцев как-то "нестатистически" избегают попаданий", — заключает Андрей Клименко.
Какие суда повредила РФ за последний месяц
Общий список судов, подвергшихся российским ударам, выглядит следующим образом:
- AYA IMO 9117868. Обстрел 11 сентября;
- GOLDEN LION IMO 9363974. Обстрел 20 сентября;
- PARESA IMO 9008134. Обстрел 6 октября;
- OPTIMA 9528691. Обстрелы 7 и 14 октября;
- SHUI SPIRIT IMO 9216729. Обстрел 9 октября;
- NS MOON IMO 8919855. Обстрел 14 октября.
Напомним, сегодня россияне нанесли удар по Одесской области.
Также стало известно, почему россияне больше не могут минировать Черное море.
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