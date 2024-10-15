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Російський флот більше не впливає на хід війни — подробиці

15 жовтня 2024 15:19
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Чи варто боятися флоту РФ — думка ВМС
Палаючий російський крейсер "Москва". Фото: oryxspioenkop.com
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Росія вважає себе потужною морською державою, але фактично її військово-морські сили не можуть впливати на перебіг війни в Україні. Реальні бойові дії продемонстрували слабкість ВМФ РФ.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів речник Військово-Морських ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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За словами представника ВМС, ті сили, які має Росія у Чорному морі, не здатні справляти серйозного впливу на ситуацію на фронті.

"Професійніше на це питання можуть відповісти колеги з розвідки. Я можу зазначити, що будь-який ступінь готовності та кількість одиниць вплинути на перебіг бойових дій на нашому театрі фактично не може", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Чи здатна РФ посилити Чорноморський флот

Речник припустив, що росіяни не будуть перекидати до Чорного моря інші кораблі внутрішніми водами. Адже окупанти не можуть розібратися навіть з тими суднами, які є у наявності. 

"Що стосується інших акваторій, як, наприклад, Середземномор'я, звідти вони так само не можуть потрапити",  — наголосив Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, експерт розповів про нову тактику РФ у Чорному морі. Росіяни намагаються зірвати роботу морського коридору.

Також Одеська область сьогодні зазнала обстрілу балістичними ракетами.

Одеса війна ВМС Чорне море Росія флот

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