Чи варто боятися флоту РФ — думка ВМС

Палаючий російський крейсер "Москва". Фото: oryxspioenkop.com

Росія вважає себе потужною морською державою, але фактично її військово-морські сили не можуть впливати на перебіг війни в Україні. Реальні бойові дії продемонстрували слабкість ВМФ РФ.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів речник Військово-Морських ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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За словами представника ВМС, ті сили, які має Росія у Чорному морі, не здатні справляти серйозного впливу на ситуацію на фронті.

"Професійніше на це питання можуть відповісти колеги з розвідки. Я можу зазначити, що будь-який ступінь готовності та кількість одиниць вплинути на перебіг бойових дій на нашому театрі фактично не може", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Чи здатна РФ посилити Чорноморський флот

Речник припустив, що росіяни не будуть перекидати до Чорного моря інші кораблі внутрішніми водами. Адже окупанти не можуть розібратися навіть з тими суднами, які є у наявності.

"Що стосується інших акваторій, як, наприклад, Середземномор'я, звідти вони так само не можуть потрапити", — наголосив Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, експерт розповів про нову тактику РФ у Чорному морі. Росіяни намагаються зірвати роботу морського коридору.

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