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Российский флот больше не влияет на ход войны — подробности

15 октября 2024 15:19
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Стоит ли бояться флота РФ — мнение ВМС
Горящий русский крейсер "Москва". Фото: oryxspioenkop.com
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Россия считает себя мощным морским государством, но фактически ее военно-морские силы не могут влиять на ход войны в Украине. Реальные боевые действия показали слабость ВМФ РФ.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал спикер Военно-Морских ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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По словам представителя ВМС, те силы, которые есть у России в Черном море, не способны оказывать серьезного влияния на ситуацию на фронте.

"Профессиональнее на этот вопрос могут ответить коллеги по разведке. Я могу отметить, что любая степень готовности и количество единиц повлиять на ход боевых действий на нашем театре это фактически не может", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Способна РФ усилить Черноморский флот

Спикер предположил, что россияне не будут перебрасывать в Черное море другие корабли внутренними водами. Ведь оккупанты не могут разобраться даже с теми суднами, которые есть в наличии.

"Что касается других акваторий, как, например, Средиземноморья, оттуда они также не могут попасть", — подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

Напомним, эксперт рассказал о новой тактике РФ в Черном море. Россияне пытаются сорвать работу морского коридора.

Также Одесская область сегодня подверглась обстрелу баллистическими ракетами.

Одесса война ВМС Черное море Россия флот

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