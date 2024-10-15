Кипер рассказал, как остановить российские удары по портам Одесщины

Судно с зерном, поврежденное российской ракетой. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Глава Одесской ОВА Олег Кипер считает, что на удары врага по портовой инфраструктуре и гражданским судам следует давать такой же ответ. Иначе мировое сообщество и дальше будет игнорировать российский террор.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал сам Олег Кипер.

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Симметричный ответ

"Сегодня только, пожалуй, нужно давать такой же ответ. Тогда враг поймет на себе, как это может быть, как это происходит", — заявил начальник ОВА.

По его словам, РФ стремится уничтожить украинскую экономику, ликвидировав ударами по портам и судам зерновой коридор. Олег Кипер считает, что такие атаки будут продолжаться, пока мировое сообщество просто будет принимать во внимание информацию о нарушении россиянами всех конвенций и ничего не будет делать в ответ.

Отметим, что в сентябре и октябре РФ активизировала удары по Одесским портам. В частности, в результате ракетных атак пострадали шесть судов под флагами иностранных государств.

Напомним, эксперт Андрей Клименко считает целенаправленные атаки на морской коридор новой тактикой россиян.

Также мы сообщали, что российский флот больше не влияет на ход военных действий в Украине.