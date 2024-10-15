В Одессе мошенники прикрываются именем Кипера

Человек держит телефон и банковскую карту. Фото: ukr.media

Жителям Одесчины начали приходить сообщения с требованием перевести деньги в поддержку Вооруженных Сил от имени начальника ОВА Олега Кипера. В областной администрации уверяют: это фейк, а его авторов уже разыскивают правоохранители.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале сам Олег Кипер.

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В сообщении говорится о необходимости перевести "благотворительную денежную помощь" ВСУ на указанную банковскую карточку. При этом утверждается, что такие действия соответствуют закону и согласованы с президентом и Верховной Радой. Кроме того, аферисты убеждают, что перечисленную сумму вычислят по налогу на прибыль.

Фейковое сообщение. Фото: Олег Кипер

Что говорят в ОВА

Олег Кипер призвал жителей области не поддаваться на подобные провокации, быть внимательными и осмотрительными.

"Все подобные случаи тщательно фиксируются, а материалы уже переданы правоохранительным органам для дальнейшего расследования", — подчеркнул он.

Напомним, ранее в Одесской области мошенники прикрывались "фондом Порошенко", чтобы выманивать деньги у жителей.

Также мы сообщали, что житель Винницкой области стал жертвой аферистов, предлагавших финансовую помощь от ООН.