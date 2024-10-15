В Одесі шахраї прикриваються іменем Кіпера

Чоловік тримає телефон і банківську картку. Фото: ukr.media

Мешканцям Одещини почали приходити повідомлення з вимогою переказати гроші буцімто на підтримку Збройних Сил від імені начальника ОВА Олега Кіпера. В обласній адміністрації запевняють: це фейк, а його авторів вже розшукують правоохоронці.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі сам Олег Кіпер.

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У повідомленні йдеться про необхідність переказати "благодійну грошову допомогу" ЗСУ на вказану банківську картку. При цьому стверджується, буцімто такі дії відповідають закону й узгоджені з президентом і Верховною Радою. Крім того, аферисти переконують, що переведену суму вирахують з податку на прибуток.

Фейкове повідомлення. Фото: Олег Кіпер

Що говорять в ОВА

Олег Кіпер закликав мешканців області не піддаватися на подібні провокації, бути уважними та обачними.

"Усі подібні випадки ретельно фіксуються, а матеріали вже передані правоохоронним органам для подальшого розслідування", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше на Одещині шахраї прикривалися "фондом Порошенка", щоби видурювати гроші у мешканців.

Також ми повідомляли, що мешканець Вінниччини став жертвою аферистів, які пропонували фінансову допомогу від ООН.