Олег Кіпер про морський коридор

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

Морський коридор успішно працює понад рік, попри атаки Росії. Тому окупанти намагаються його перекрити, атакуючи портову інфраструктуру та цивільні судна.

Про це в ефірі Новини.LIVE розповів начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Олег Кіпер нагадав, що український морський коридор працює 14 місяців, а його роботу забезпечують Сили оборони України. Тому ворог не цурається ані бойових дій, ані економічних зусиль, аби його ліквідувати.

"Я вважаю, що він (морський коридор. — Новини.LIVE) і зараз успішно працює. Просто сьогодні ми бачимо, що ворог умисно хоче цей коридор, логістичний хаб — Одеська область єдина в Україні поки що за відсутності портів в інших регіонах — хочуть, звичайно, перекрити, щоби економічно вдарити по країні", — сказав очільник ОВА.

Нагадаємо, Олег Кіпер розповів, яку відповідь на російські атаки по портах Великої Одеси він вважає адекватною.

Також в Одеській області активізувалися шахраї, які прикривалися іменем Олега Кіпера.