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Британия выделит деньги для защиты портов Великой Одессы — подробности

23 октября 2024 11:57
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Британия предоставит дроны и радары для защиты Одессы
Премьер Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве. Фото: иллюстративное/Офис президента
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Великобритания выделит 120 млн фунтов стерлингов в поддержку морской коалиции для защиты украинского зернового коридора. В руководстве страны заявляют, что это вопрос глобальной безопасности.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства Великобритании.

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Ищут партнеров

Лондон решил выделить новое финансирование на фоне усиления российских атак по портам Одесчины и гражданским судам. Великобритания ищет партнеров по закупке надводных беспилотников и радаров наблюдения для защиты морского коридора. Кроме того, вместе с Норвегией страна планирует выделить еще 100 млн фунтов стерлингов для финансирования других проектов безопасности.

Глобальная безопасность в заложниках

По словам премьера Великобритании Кира Стармера, РФ готова поставить под угрозу глобальную продовольственную безопасность, чтобы вынудить Украину сдаться.

"Путин наносит ущерб миллионам уязвимых людей по всей Африке, Азии и на Ближнем Востоке, чтобы попытаться одержать верх в своей варварской войне", — отметил глава правительства.

В частности, Кир Стармер напомнил, что российская ракета повредила судно, везшее растительное масло в Палестину в рамках Всемирной продовольственной программы.

Напомним, несмотря на российские обстрелы, Одесса остается единственным логистическим хабом для Украины. Также стало известно, что в портах Одесской области усилят меры обороны и безопасности персонала.

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