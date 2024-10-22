На Одещині посилять оборону портів

Віцепрем'єр Олексій Кулеба відвідав порти Одещини: Фото: Мінгромад

У морських портах Одещини підвищать оборонні заходи. Йдеться як про захист інфраструктури, так і про безпеку працівників.

Про це під час візиту до Одеської області розповів віцепрем'єр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

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Олексій Кулеба відвідав порти Одеси, Чорноморська та Південного. За його словами, питання безпеки портів, персоналу і суден є першочерговим, адже український морський коридор — це гарант продовольчої стабільності у світі.

"Посилюємо оборонні заходи в кожному порті. Впроваджуємо додаткові дії, що підвищать рівень обороноздатності та безпеки. Необхідно також забезпечити додатковий захист персоналу підприємств на території морського порту, в тому числі облаштування локацій мобільними укриттями", — зазначив Олексій Кулеба.

Він також наголосив, що уряд виділить додаткові кошти на відновлення інфраструктури Одеського порту. Йдеться, зокрема, про модернізацію ключових об’єктів та посилення загальної захищеності портових територій.

Нагадаємо, стало відомо, навіщо росіяни обстрілюють Одеський порт. Також Україна запросить до портів Великої Одеси моніторингову місію Міжнародної морської організації. Вона має фіксувати злочини росіян проти цивільної інфраструктури та суден.