В Одесу прибуде міжнародна моніторингова місія — причина

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга виступає на брифінгу. Фото: Новини.LIVE

Росіяни регулярно обстрілюють порти Великої Одеси, тим самим ставлячи під загрозу міжнародну продовольчу безпеку. Щоби документувати злочини окупантів, до регіону спрямують спеціальну місію Міжнародної морської організації.

Про це на спільному брифінгу з колегами з країн Балтії та Північної Європи в Одесі заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Читайте також:

Міжнародна місія

За словами міністра, Україна офіційно звернулася до Міжнародної морської організації з закликом невідкладно спрямувати моніторингову місію до портів Великої Одеси.

"Маємо зупинити агресора, показати єдність міжнародної спільноти у протистоянні варварству та фіксувати кожен злочин з метою подальшого притягнення Росії до відповідальності", — заявив Андрій Сибіга.

Терор окупантів

"Тут в Одесі особливо відчутний російський терор. Колеги мали змогу побачити наслідки варварських російських обстрілів. Росія організовує удари по цивільних суднах і портовій інфраструктурі", — сказав міністр.

Андрій Сибіга нагадав, що тільки за останній місяць росіяни обстріляли чотири цивільних судна. Серед них ті, що везли зерно до Єгипту і гуманітарну допомогу до Палестини. З початку повномасштабного вторгнення українські порти зазнали понад 50 атак, знищено більше 100 тис. тонн агропродукції.

"Це не просто удари по нашій економіці, це удари по міжнародній продовольчій безпеці", — наголосив урядовець.

Нагадаємо, експерт Андрій Клименко розповів, яку нову тактику обрали росіяни на Чорному морі.

Також начальник Одеської ОВА Олег Кіпер назвав найбільш ефективну відповідь на російські удари по портовій інфраструктурі.