Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Фіксувати кожен злочин росіян — Україна запрошує міжнародну місію до Одеси arrow

Фіксувати кожен злочин росіян — Україна запрошує міжнародну місію до Одеси

16 жовтня 2024 15:42
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесу прибуде міжнародна моніторингова місія — причина
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга виступає на брифінгу. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Росіяни регулярно обстрілюють порти Великої Одеси, тим самим ставлячи під загрозу міжнародну продовольчу безпеку. Щоби документувати злочини окупантів, до регіону спрямують спеціальну місію Міжнародної морської організації. 

Про це на спільному брифінгу з колегами з країн Балтії та Північної Європи в Одесі заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.   

Читайте також:

Міжнародна місія

За словами міністра, Україна офіційно звернулася до Міжнародної морської організації з закликом невідкладно спрямувати моніторингову місію до портів Великої Одеси.

"Маємо зупинити агресора, показати єдність міжнародної спільноти у протистоянні варварству та фіксувати кожен злочин з метою подальшого притягнення Росії до відповідальності", — заявив Андрій Сибіга. 

Терор окупантів

"Тут в Одесі особливо відчутний російський терор. Колеги мали змогу побачити наслідки варварських російських обстрілів. Росія організовує удари по цивільних суднах і портовій інфраструктурі", — сказав міністр. 

Андрій Сибіга нагадав, що тільки за останній місяць росіяни обстріляли чотири цивільних судна. Серед них ті, що везли зерно до Єгипту і гуманітарну допомогу до Палестини. З початку повномасштабного вторгнення українські порти зазнали понад 50 атак, знищено більше 100 тис. тонн агропродукції.

"Це не просто удари по нашій економіці, це удари по міжнародній продовольчій безпеці", — наголосив урядовець.

Нагадаємо, експерт Андрій Клименко розповів, яку нову тактику обрали росіяни на Чорному морі. 

Також начальник Одеської ОВА Олег Кіпер назвав найбільш ефективну відповідь на російські удари по портовій інфраструктурі.

Одеса війна Чорне море Андрій Сибіга порт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:13 Україна не дає світу відчути голод — МЗС Норвегії про експорт з портів

15:55 У Брюсселі стартує зустріч оборонних міністрів НАТО — кореспондент Новини.LIVE з місця подій

15:53 Де завтра буде по-справжньому зимно — прогноз від синоптикині Наталки Діденко

15:52 Нацбанк візьметься за криптовалюту — що треба знати українцям

15:42 Фіксувати кожен злочин росіян — Україна запрошує міжнародну місію до Одеси

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

15:36 У Києві триває мітинг в пам'ять про зниклих безвісти воїнів — фоторепортаж Новини.LIVE

15:19 Зачистили ліс на Харківщині та знищили полк окупантів — кадри спецоперації ГУР

15:08 РФ готує удар по ядерних обʼєктах — голова МЗС на брифінгу в Одесі

15:06 Стефанчук показав документ Плану перемоги Зеленського — відео

15:04 Харків накриють дощі та сильний вітер — синоптики дали прогноз на завтра

16:13 Україна не дає світу відчути голод — МЗС Норвегії про експорт з портів

15:55 У Брюсселі стартує зустріч оборонних міністрів НАТО — кореспондент Новини.LIVE з місця подій

15:53 Де завтра буде по-справжньому зимно — прогноз від синоптикині Наталки Діденко

15:52 Нацбанк візьметься за криптовалюту — що треба знати українцям

15:42 Фіксувати кожен злочин росіян — Україна запрошує міжнародну місію до Одеси

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

15:36 У Києві триває мітинг в пам'ять про зниклих безвісти воїнів — фоторепортаж Новини.LIVE

15:19 Зачистили ліс на Харківщині та знищили полк окупантів — кадри спецоперації ГУР

15:08 РФ готує удар по ядерних обʼєктах — голова МЗС на брифінгу в Одесі

15:06 Стефанчук показав документ Плану перемоги Зеленського — відео

15:04 Харків накриють дощі та сильний вітер — синоптики дали прогноз на завтра

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

Text

14:21 Скандал у підрозділі "Асгард" — нардеп назвав причину конфлікту

Text

13:00 План перемоги України та термінова нарада НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:47 Знеструмлення Миколаївщини та Херсонщини — в облраді назвали терміни відновлення світла

Text

11:05 У деяких містах опалювальний сезон під загрозою — експерт назвав причину

Text

08:00 Зниження мобілізаційного віку та підготовка України до зими — ефір Ранок.LIVE

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

00:01 Експерт заявив, що Ізраїль не зможе знищити військову міць Ірану одним ударом

15 жовтня 2024
Text

23:13 Експерт відповіла, навіщо КНДР відправила своїх військових на фронт

Text

21:40 Експерт пояснила, чи варто очікувати війну між КНДР та Південною Кореєю

Text

20:05 Нардеп пояснив, як зросте ціна на електроенергію для громадян та підприємств

Text

20:01 Готовність до зими та новий рекрутинговий застосунок у Дії— головні новини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень