В Одессу прибудет международная мониторинговая миссия - причина

Министр иностранных дел Андрей Сибига выступает на брифинге. Фото: Новини.LIVE

Россияне регулярно обстреливают порты Большой Одессы, тем самым ставя под угрозу международную продовольственную безопасность. Чтобы документировать преступления окупантов, в регион направят специальную миссию Международной морской организации.

Об этом на совместном брифинге с коллегами из стран Балтии и Северной Европы в Одессе заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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Международная миссия

По словам министра, Украина официально обратилась в Международную морскую организацию с призывом безотлагательно направить мониторинговую миссию в порты Большой Одессы.

"Должны остановить агрессора, показать единство международного сообщества в противостоянии варварству и фиксировать каждое преступление с целью дальнейшего привлечения России к ответственности", — заявил Андрей Сибига.

Террор окупантов

"Здесь в Одессе особенно ощутим российский террор. Коллеги имели возможность увидеть последствия варварских российских обстрелов. Россия организует удары по гражданским судам и портовой инфраструктуре", — сказал министр.

Андрей Сибига напомнил, что только за последний месяц россияне обстреляли четыре гражданских судна. Среди них везущие зерно в Египет и гуманитарную помощь в Палестину. С начала полномасштабного вторжения украинские порты подверглись более 50 атак, уничтожено более 100 тыс. тонн агропродукции.

"Это не просто удары по нашей экономике, это удары по международной продовольственной безопасности", — подчеркнул чиновник.

Напомним, эксперт Андрей Клименко рассказал, какую новую тактику избрали россияне на Черном море.

Также начальник Одесской ОВА Олег Кипер назвал наиболее эффективный ответ на российские удары по портовой инфраструктуре.