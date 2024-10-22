В Одесской области усилят оборону портов

Вице-премьер Алексей Кулеба посетил порты Одесчины: Фото: Мингромад

В морских портах Одесчины повысят оборонительные меры. Речь идет как о защите инфраструктуры, так и о безопасности работников.

Об этом во время визита в Одесскую область рассказал вице-премьер — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

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Алексей Кулеба посетил порты Одессы, Черноморска и Южного. По его словам, вопрос безопасности портов, персонала и судов является первоочередным, ведь украинский морской коридор — это гарант продовольственной стабильности в мире.

"Ужесточаем оборонные мероприятия в каждом порту. Вводим дополнительные действия, которые повысят уровень обороноспособности и безопасности. Необходимо также обеспечить дополнительную защиту персонала предприятий на территории морского порта, в том числе обустройство локаций мобильными укрытиями", — отметил Алексей Кулеба.

Он также подчеркнул, что правительство выделит дополнительные средства на восстановление инфраструктуры Одесского порта. Речь идет, в частности, о модернизации ключевых объектов и усилении общей защищенности портовых территорий.

Напомним, стало известно, зачем россияне обстреливают Одесский порт. Также Украина пригласит в порты Большой Одессы мониторинговую миссию Международной морской организации. Она должна фиксировать преступления россиян против гражданской инфраструктуры и судов.