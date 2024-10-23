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Альтернатива Одесі — партнери закликають Україну розвивати інші шляхи експорту

23 жовтня 2024 18:58
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Захід пропонує Україні шукати альтернативи Одесі в експорті зерна
Румунський порт Констанца на Дунаї. Фото: marinetraffic
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Представники США та ЄС закликали Україну приділити більше уваги експортному маршруту по Дунаю на тлі постійних ударів РФ по портах Великої Одеси. Наразі ситуація на дунайському коридорі не надто сприятлива. 

Про це повідомили в Українському Дунайському пароплавстві.

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Ситуація на Дунаї

Під час онлайн-зустрічі у форматі Quint представники міжнародних партнерів зауважили, що на Дунаї вже збільшено пропускні можливості, скорочено адміністративні бар'єри та покращено координацію на кордонах. Однак через нестачу суден і персоналу з початку року спостерігається зниження обсягів перевезень. Крім того, логістичні витрати у порті Констанца дорожчі, ніж в Одесі в середньому на 10-15 доларів. 

Що робити

Міжнародні партнери пропонують такі кроки для покращення ситуації:

  • забезпечити стабільний мінімальний транспортний потік на Дунаї; 
  • розробити недискримінаційний тариф на залізничні перевезення, щоб вирівняти ціновий баланс між портами Одеси та Дунаю. 

Крім того, в УДП закликають не припиняти інвестування в інфраструктуру дунайських портів. 

Нагадаємо, Велика Британія виділить кошти для захисту портів Великої Одеси. Йдеться про закупівлю морських дронів та радарів. Також у МЗС Норвегії зазначили, що саме Україна завдяки морському коридору не дає світові відчути голод. 

порт Одеса експорт зерна Одеська область Дунай зерно

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