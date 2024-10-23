Запад предлагает Украине искать альтернативы Одессе в экспорте зерна

Румынский порт Констанца на Дунае. Фото: marinetraffic

Представители США и ЕС призвали Украину уделить больше внимания экспортному маршруту по Дунаю на фоне постоянных ударов РФ по портам Большой Одессы. Пока ситуация на дунайском коридоре не слишком благоприятная.

Об этом сообщили в Украинском Дунайском пароходстве.

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Ситуация на Дунае

Во время онлайн-встречи в формате Quint представители международных партнеров отметили, что на Дунае уже увеличены пропускные возможности, сокращены административные барьеры и улучшена координация на границах. Однако из-за нехватки судов и персонала с начала года наблюдается снижение объемов перевозок. Кроме того, логистические расходы в порту Констанца дороже, чем в Одессе в среднем на 10-15 долларов.

Что делать

Международные партнеры предлагают следующие шаги по улучшению ситуации:

обеспечить стабильный минимальный транспортный поток на Дунае;

разработать недискриминационный тариф на железнодорожные перевозки, чтобы выровнять ценовой баланс между портами Одессы и Дуная.

Кроме того, в УДП призывают не прекращать инвестирование в инфраструктуру Дунайских портов.

Напомним, Великобритания выделит средства для защиты портов Великой Одессы. Речь идет о закупке морских дронов и радаров. Также в МИДе Норвегии отметили, что именно Украина благодаря морскому коридору не дает миру почувствовать голод.