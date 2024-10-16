Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Украина не дает миру почувствовать голод — МИД Норвегии об экспорте из портов arrow

Украина не дает миру почувствовать голод — МИД Норвегии об экспорте из портов

16 октября 2024 16:13
Рвачова Анастасия - редактор
Порты Большой Одессы кормят весь мир: что говорят в ЕС
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Эйде. Фото: Новини.LIVE
Рвачова Анастасия - редактор

Украине удалось отодвинуть врага к восточным берегам Черного моря, что дало не только возобновить экспорт, но и запустить собственные гуманитарные коридоры. Это позволило многим странам мира "не почувствовать голод".

Об этом на пресс-брифинге в Одессе заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Эйде.

Читайте также:

По словам дипломата, порты Большой Одессы снабжают продукцией почти половину мировых продовольственных рынков. Именно поэтому сегодня нет слишком высокой цены на зерно и хлеб.

"Я горжусь тем, что международная коалиция делает все необходимое, чтобы усилить способность украинского экспорта. И хочу сказать, что Украина эффективно борется со всеми запугиваниями и угрозами России согласно уставам ООН", — рассказывает глава МИД Норвегии.

Путь в ЕС

Также господин Эйде отметил, что максимальная защита инфраструктуры Украины возможна только при протекции стран-партнеров. Поэтому Норвегия будет лоббировать самое быстрое вступление нашей страны в ЕС.

"В последнее время стало очень много обстрелов портов Украины. Но мы должны предоставить вашей стране гарантии защиты. Одно из таких - вступление в европейскую семью. Я также хочу сказать, что это решение поможет также и в военном плане, и мы вместе приблизим вашу победу", — подчеркивает Эспен Эйде.

 

Напомним, 14 октября Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он касался фронта, в частности, Покровского направления.

Также мы писали, что в Украине из-за налоговых изменений в виде повышения военного сбора сократится ежемесячный доход работников бюджетной сферы. Известно, какие суммы начнут взимать.

 

Одесса МИД Норвегия порт Одесский порт Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:29 Партизаны обнаружили секретное место дислокации российских оккупантов в Горловке

16:22 В Подмосковье горит военный аэродром — что известно

16:13 Украина не дает миру почувствовать голод — МИД Норвегии об экспорте из портов

15:55 В Брюсселе стартует встреча оборонных министров НАТО — корреспондент Новини.LIVE с места событий

15:53 Где завтра будет по-настоящему холодно — прогноз от синоптика Наталки Диденко

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

15:52 Нацбанк возьмется за криптовалюту — что нужно знать украинцам

15:42 Фиксировать преступления россиян — в Одессу пригласили международную миссию

15:36 В Киеве проходит митинг в память о пропавших без вести воинах — фоторепортаж Новини.LIVE

15:19 Зачистили лес в Харьковской области и уничтожили полк оккупантов — кадры спецоперации ГУР

15:08 РФ готовит удар по ядерным объектам — глава МИД на брифинге в Одессе

16:29 Партизаны обнаружили секретное место дислокации российских оккупантов в Горловке

16:22 В Подмосковье горит военный аэродром — что известно

16:13 Украина не дает миру почувствовать голод — МИД Норвегии об экспорте из портов

15:55 В Брюсселе стартует встреча оборонных министров НАТО — корреспондент Новини.LIVE с места событий

15:53 Где завтра будет по-настоящему холодно — прогноз от синоптика Наталки Диденко

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

15:52 Нацбанк возьмется за криптовалюту — что нужно знать украинцам

15:42 Фиксировать преступления россиян — в Одессу пригласили международную миссию

15:36 В Киеве проходит митинг в память о пропавших без вести воинах — фоторепортаж Новини.LIVE

15:19 Зачистили лес в Харьковской области и уничтожили полк оккупантов — кадры спецоперации ГУР

15:08 РФ готовит удар по ядерным объектам — глава МИД на брифинге в Одессе

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Новость с видео

12:36 В Украине создали первый фэнтези-мир — кто эти герои и в чем их сила

06:16 В Украине изменится цена газа — как посчитать, сколько вы заплатите в 2025 году

12 октября 2024

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

Text

14:21 Скандал в подразделении "Асгард" — нардеп назвал причину конфликта

Text

13:00 План победы Украины и срочное совещание НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:47 Обесточивание Николаевщины и Херсонщины — в облсовете назвали сроки восстановления света

Text

11:05 В некоторых городах отопительный сезон под угрозой — эксперт назвал причину

Text

08:00 Снижение мобилизационного возраста и подготовка Украины к зиме — эфир Ранок.LIVE

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

00:01 Эксперт заявил, что Израиль не сможет уничтожить военную мощь Ирана одним ударом

15 октября 2024
Text

23:13 Эксперт ответила, зачем КНДР отправила своих военных на фронт

Text

21:40 Эксперт объяснила, следует ли ожидать войну между КНДР и Южной Кореей

Text

20:05 Нардеп объяснил, как вырастет цена на электроэнергию для граждан и предприятий

Text

20:01 Готовность к зиме и новое рекрутинговое приложение в Действии — главные новости

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь