Порты Большой Одессы кормят весь мир: что говорят в ЕС

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Эйде. Фото: Новини.LIVE

Украине удалось отодвинуть врага к восточным берегам Черного моря, что дало не только возобновить экспорт, но и запустить собственные гуманитарные коридоры. Это позволило многим странам мира "не почувствовать голод".

Об этом на пресс-брифинге в Одессе заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Эйде.

Читайте также:

По словам дипломата, порты Большой Одессы снабжают продукцией почти половину мировых продовольственных рынков. Именно поэтому сегодня нет слишком высокой цены на зерно и хлеб.

"Я горжусь тем, что международная коалиция делает все необходимое, чтобы усилить способность украинского экспорта. И хочу сказать, что Украина эффективно борется со всеми запугиваниями и угрозами России согласно уставам ООН", — рассказывает глава МИД Норвегии.

Путь в ЕС

Также господин Эйде отметил, что максимальная защита инфраструктуры Украины возможна только при протекции стран-партнеров. Поэтому Норвегия будет лоббировать самое быстрое вступление нашей страны в ЕС.

"В последнее время стало очень много обстрелов портов Украины. Но мы должны предоставить вашей стране гарантии защиты. Одно из таких - вступление в европейскую семью. Я также хочу сказать, что это решение поможет также и в военном плане, и мы вместе приблизим вашу победу", — подчеркивает Эспен Эйде.

Напомним, 14 октября Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он касался фронта, в частности, Покровского направления.

Также мы писали, что в Украине из-за налоговых изменений в виде повышения военного сбора сократится ежемесячный доход работников бюджетной сферы. Известно, какие суммы начнут взимать.