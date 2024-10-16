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Загроза для Одещини — росіяни вивели кораблі у Чорне море

16 жовтня 2024 10:21
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Російські кораблі у Чорному морі — яка загроза обстрілу
Російський корабель випускає ракету. Фото: росЗМІ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У середу, 16 жовтня, росіяни вивели кораблі у Чорне море. Один з них оснащений крилатими ракетами "Калібр" і може бути використаний для удару по Україні й, зокрема, по Одеській області.

Про це повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів на чергуванні:

  • В Чорному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.
Росія вивела ракетоносії "Калібрів" у Чорне море — загроза ударів по Україні - фото 1
Кількість російських кораблів у морях.
Фото: ВМС ЗСУ

Які ракетоносії має Чорноморський флот Росії

Основними ракетними кораблями російського флоту у Чорному морі є малі ракетні кораблі проєкту "Каракурт": "Циклон", "Амур" та "Туча". На цей час "Циклон" використовується для захисту Севастопольської бухти, тоді як "Туча" проходить випробування поблизу Новоросійська, а "Амур" переведений до Каспійського моря. Варто зазначити, що ці кораблі ще жодного разу не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".

Нагадаємо, начальник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, якою має бути адекватна відповідь російським ударам по портах і цивільним суднам.  

Також речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, як впливає російський флот на перебіг бойових дій в Україні.

Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси загроза кораблів

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