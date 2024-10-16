Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Угроза для Одесчины — россияне вывели корабли в Черное море arrow

Угроза для Одесчины — россияне вывели корабли в Черное море

16 октября 2024 10:21
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Российские корабли в Черном море — какая угроза обстрела
Российский корабль выпускает ракету. Фото: росСМИ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В среду, 16 октября, россияне вывели корабли в Черное море. Один из них оснащен крылатыми ракетами "Калибр" и может быть использован для удара по Украине и, в частности, по Одесской области.

Об этом сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей на дежурстве:

  • В Черном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет;
  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.
Россия вывела ракетоносители "Калибров" в Черное море - угроза ударов по Украине - фото 1
Количество российских кораблей в морях.
Фото: ВМС ВСУ

Какие ракетоносители имеет Черноморский флот России

Основными ракетными кораблями российского флота в Черном море есть малые ракетные корабли проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". В настоящее время "Циклон" используется для защиты Севастопольской бухты, тогда как "Туча" проходит испытания вблизи Новороссийска, а "Амур" переведен в Каспийское море. Следует отметить, что эти корабли еще ни разу не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

Напомним, начальник Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, каким должен быть адекватный ответ российским ударам по портам и гражданским судам.

Также спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, как влияет российский флот на ход боевых действий в Украине.

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы угроза кораблей

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:18 Потерял кошелек — одесский чиновник подал неправдивые данные о криптовалюте

11:11 Россия готовится к переброске войск КНДР в Украину, — СМИ

Text

11:05 В некоторых городах отопительный сезон под угрозой — эксперт назвал причину

11:00 Помощь от французской организации ACTED — где доступны выплаты

10:49 Во Львове судили директора областного центра занятости за пьяную езду

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

10:47 Ремонт канализации за 80 млн грн — на Одесчине объявили очередной тендер

10:41 Пограничники сбросили "гостинцы" в окопы россиян на Запорожье — видео

10:32 Цены на продукты осенью рекордно выросли — какие товары подорожали больше всего

10:25 Боевые выплаты военным — в каких случаях могут не заплатить

10:21 Угроза для Одесчины — россияне вывели корабли в Черное море

11:18 Потерял кошелек — одесский чиновник подал неправдивые данные о криптовалюте

11:11 Россия готовится к переброске войск КНДР в Украину, — СМИ

11:00 Помощь от французской организации ACTED — где доступны выплаты

10:49 Во Львове судили директора областного центра занятости за пьяную езду

10:47 Ремонт канализации за 80 млн грн — на Одесчине объявили очередной тендер

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

10:41 Пограничники сбросили "гостинцы" в окопы россиян на Запорожье — видео

10:32 Цены на продукты осенью рекордно выросли — какие товары подорожали больше всего

10:25 Боевые выплаты военным — в каких случаях могут не заплатить

10:21 Угроза для Одесчины — россияне вывели корабли в Черное море

10:19 В Украине после войны Нацбанк выпустит новые деньги — детали

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Новость с видео

12:36 В Украине создали первый фэнтези-мир — кто эти герои и в чем их сила

06:16 В Украине изменится цена газа — как посчитать, сколько вы заплатите в 2025 году

12 октября 2024

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

Text

11:05 В некоторых городах отопительный сезон под угрозой — эксперт назвал причину

Text

08:00 Снижение мобилизационного возраста и подготовка Украины к зиме — эфир Ранок.LIVE

Text

00:01 Эксперт заявил, что Израиль не сможет уничтожить военную мощь Ирана одним ударом

15 октября 2024
Text

23:13 Эксперт ответила, зачем КНДР отправила своих военных на фронт

Text

21:40 Эксперт объяснила, следует ли ожидать войну между КНДР и Южной Кореей

Text

20:05 Нардеп объяснил, как вырастет цена на электроэнергию для граждан и предприятий

Text

20:01 Готовность к зиме и новое рекрутинговое приложение в Действии — главные новости

Text

19:25 Нардеп Мороз ответил, сколько процентов тепловой генерации есть в Украины

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

18:10 Представитель ОП объяснил, какие требования к мобилизации в Украине предъявляют США

Text

17:50 Возможный звонок Байдена в Кремль и войска КНДР в Украине — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова