Российские корабли в Черном море — какая угроза обстрела

Российский корабль выпускает ракету. Фото: росСМИ

В среду, 16 октября, россияне вывели корабли в Черное море. Один из них оснащен крылатыми ракетами "Калибр" и может быть использован для удара по Украине и, в частности, по Одесской области.

Об этом сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей на дежурстве:

В Черном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет;

в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.

Количество российских кораблей в морях.

Фото: ВМС ВСУ

Какие ракетоносители имеет Черноморский флот России

Основными ракетными кораблями российского флота в Черном море есть малые ракетные корабли проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". В настоящее время "Циклон" используется для защиты Севастопольской бухты, тогда как "Туча" проходит испытания вблизи Новороссийска, а "Амур" переведен в Каспийское море. Следует отметить, что эти корабли еще ни разу не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

Напомним, начальник Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, каким должен быть адекватный ответ российским ударам по портам и гражданским судам.

Также спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, как влияет российский флот на ход боевых действий в Украине.