Порти Великої Одеси годують весь світ: що кажуть в ЄС

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Ейде. Фото: Новини.LIVE

Україні вдалося відсунути ворога до східних берегів Чорного моря, що дало не лише поновити експорт, а й запустити власні гуманітарні коридори. Це дало змогу багатьом країнам світу "не відчути голод".

Про це на пресбрифінгу в Одесі заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Ейде.

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За словами дипломата, порти Великої Одеси забезпечують продукцією майже половину світових продовольчих ринків. І саме тому сьогодні немає занадто високої ціни на зерно та хліб.

"Я пишаюся тим, що міжнародна коаліція робить все необхідне, щоб підсилити спроможність українського експорту. І хочу сказати, що Україна ефективно бореться з усіма залякуваннями та погрозами Росії, згідно зі статутами ООН", — розповідає очільник МЗС Норвегії.

Шлях до ЄС

Також пан Ейде зазначив, що максимальний захист інфраструктури України можливий лише за протекції країн-партнерів. Тому Норвегія лобіюватиме найшвидший вступ нашої країни до ЄС.

"Останнім часом стало дуже багато обстрілів портів України. Але ми маємо надати вашій країні гарантії захисту. Однією з таких є вступ до європейської родини. Я також хочу сказати, що це рішення допоможе також і у військовому плані, і ми разом наблизимо вашу перемогу", — наголошує Еспен Ейде.

Нагадаємо, 14 жовтня Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Вона стосувалася фронту, зокрема, Покровського напрямку.

Також ми писали, що в Україні через податкові зміни у вигляді підвищення військового збору скоротиться щомісячний дохід працівників бюджетної сфери. Відомо, які суми почнуть стягувати.