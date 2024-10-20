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Атаки на порты Одесчины — работа зернового коридора не останавливается

20 октября 2024 12:00
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Зерновой коридор в Украине продолжает работу, несмотря на атаки России
Судно в Черном море. Фото иллюстративное: УНИАН
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Зерновой коридор остается активным, несмотря на попытки российских сил атаковать портовую инфраструктуру Украины. Отгрузки продолжаются, а военные обеспечивают безопасность на воде.

Об этом в воскресенье, 19 октября, в эфире телемарафона "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Зерновой коридор работает

Военный подчеркнул, что все участники процесса экспорта зерна готовы к провокациям со стороны РФ.

"Коридор работает, отгрузки происходят. Попытки россиян бить по портам не являются новыми для нас. Мы работаем в этих условиях уже не первый год", — отметил Дмитрий Плетенчук.

По его словам, военные моряки продолжают обеспечивать безопасность на воде, в том числе проводят противоминные операции.

"Наши экипажи делают сверхвозможные усилия, но выполняют задачи. Инцидентов, связанных с минами, не наблюдается уже длительное время", — отметил он.

Угрозы в Черном море

Плетенчук также подчеркнул важность поддержки партнеров по воздушной обороне. По его словам, противник продолжает создавать угрозы в акватории Черного моря.

"Нам нужна поддержка наших союзников и воздушных сил для обеспечения безопасности", — добавил Дмитрий Плетенчук.

Обстрел портов: что известно

Напомним, за последние недели из-за российских ракетных атак повреждены несколько судов. В частности, 14 октября были повреждены два гражданских судна — "NS Moon" под флагом Белиза и сухогруз под флагом Палау "OPTIMA". 10 октября во время российской атаки был поврежден контейнеровоз под флагом Панамы. Ранее, 6 октября, пострадало гражданское судно под флагом Сент-Китс и Невис, перевозившее кукурузу. А 5 октября в результате удара по судну под флагом Палау погиб украинец, работавший в частной компании, обрабатывающей грузы, и были ранены пять иностранных членов экипажа. Эти атаки уже привели к повышению цены на страхование судов. Обстрелы одесских портов российскими войсками могут привести к войне с НАТО с РФ.

Напомним, эксперт Андрей Клименко считает целенаправленные атаки на морской коридор новой тактикой россиян.

Также мы сообщали, что в Черном, Азовском и Средиземном морях зафиксировано присутствие вражеских кораблей, среди которых три носителя ракет "Калибр".

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11:49 Атака на завод по изготовлению взрывчатки в РФ — СБУ раскрыла детали операции

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

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