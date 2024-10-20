Зерновий коридор в Україні продовжує роботу, попри атаки Росії

Судно в Чорному морі. Фото ілюстративне: УНІАН

Зерновий коридор залишається активним, попри спроби російських сил атакувати портову інфраструктуру України. Відвантаження тривають, а військові забезпечують безпеку на воді.

Про це у неділю, 19 жовтня, в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Зерновий коридор працює

Військовий наголосив, що всі учасники процесу експорту зерна готові до провокацій з боку РФ.

"Коридор працює, відвантаження відбуваються. Спроби росіян бити по портах не є новими для нас. Ми працюємо в цих умовах вже не перший рік", — зазначив Дмитро Плетенчук.

За його словами, військові моряки продовжують забезпечувати безпеку на воді, зокрема проводять протимінні операції.

"Наші екіпажі роблять надможливі зусилля, але виконують завдання. Інцидентів, пов'язаних з мінами, не спостерігається вже тривалий час", — зазначив він.

Загрози у Чорному морі

Плетенчук також підкреслив важливість підтримки партнерів у повітряній обороні. За його словами, противник продовжує створювати загрози в акваторії Чорного моря.

"Нам потрібна підтримка наших союзників та повітряних сил для забезпечення безпеки", — додав Дмитро Плетенчук.

Обстріл портів: що відомо

Нагадаємо, за останні тижні через російські ракетні атаки пошкоджень зазнали кілька суден. Зокрема, 14 жовтня були пошкоджені два цивільних судна — "NS Moon" під прапором Белізу та суховантаж під прапором Палау "OPTIMA". 10 жовтня під час російської атаки було пошкоджено контейнеровоз під прапором Панами. Раніше, 6 жовтня, постраждало цивільне судно під прапором Сент-Кітс і Невіс, яке перевозило кукурудзу. А 5 жовтня внаслідок удару по судну під прапором Палау загинув українець, який працював у приватній компанії, що обробляє вантажі, та було поранено п'ять іноземних членів екіпажу. Ці атаки уже призвели до підвищення ціни на страхування суден. Обстріли одеських портів російськими військами можуть призвести до війни з НАТО з РФ.

Нагадаємо, експерт Андрій Клименко вважає цілеспрямовані атаки на морський коридор новою тактикою росіян.

Також ми повідомляли, що в Чорному, Азовському та Середземному морях зафіксовано присутність ворожих кораблів, серед яких три носії ракет "Калібр".