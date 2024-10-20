Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Атаки на порти Одещини — робота зернового коридору не зупиняється arrow

Атаки на порти Одещини — робота зернового коридору не зупиняється

20 жовтня 2024 12:00
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Зерновий коридор в Україні продовжує роботу, попри атаки Росії
Судно в Чорному морі. Фото ілюстративне: УНІАН
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Зерновий коридор залишається активним, попри спроби російських сил атакувати портову інфраструктуру України. Відвантаження тривають, а військові забезпечують безпеку на воді.

Про це у неділю, 19 жовтня, в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

 

Зерновий коридор працює

Військовий наголосив, що всі учасники процесу експорту зерна готові до провокацій з боку РФ.

"Коридор працює, відвантаження відбуваються. Спроби росіян бити по портах не є новими для нас. Ми працюємо в цих умовах вже не перший рік", — зазначив Дмитро Плетенчук. 

За його словами, військові моряки продовжують забезпечувати безпеку на воді, зокрема проводять протимінні операції.

"Наші екіпажі роблять надможливі зусилля, але виконують завдання. Інцидентів, пов'язаних з мінами, не спостерігається вже тривалий час", — зазначив він.

Загрози у Чорному морі

Плетенчук також підкреслив важливість підтримки партнерів у повітряній обороні. За його словами, противник продовжує створювати загрози в акваторії Чорного моря.

"Нам потрібна підтримка наших союзників та повітряних сил для забезпечення безпеки", — додав Дмитро Плетенчук.

Обстріл портів: що відомо

Нагадаємо, за останні тижні через російські ракетні атаки пошкоджень зазнали кілька суден. Зокрема, 14 жовтня були пошкоджені два цивільних судна  — "NS Moon" під прапором Белізу та суховантаж під прапором Палау "OPTIMA". 10 жовтня під час російської атаки було пошкоджено контейнеровоз під прапором Панами. Раніше, 6 жовтня, постраждало цивільне судно під прапором Сент-Кітс і Невіс, яке перевозило кукурудзу. А 5 жовтня внаслідок удару по судну під прапором Палау загинув українець, який працював у приватній компанії, що обробляє вантажі, та було поранено п'ять іноземних членів екіпажу. Ці атаки уже призвели до підвищення ціни на страхування суден. Обстріли одеських портів російськими військами можуть призвести до війни з НАТО з РФ.

Нагадаємо, експерт Андрій Клименко вважає цілеспрямовані атаки на морський коридор новою тактикою росіян.

Також ми повідомляли, що в Чорному, Азовському та Середземному морях зафіксовано присутність ворожих кораблів, серед яких три носії ракет "Калібр".

Одеса Одеська ОДА Одеська область Чорне море Новини Одеси зерно

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:44 В ISW назвали причину, чому Росія змушена частіше проводити обмін полоненими

12:37 На Личаківському кладовищі у Львові вандали пошкодили могили захисників — фото

12:33 Одесити залишились без води — адреси

12:21 Вісім спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

12:17 Зарплата в Україні — яку мінімалку будуть платити у 2024 році

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

12:12 Мічел визнав, що без Циганкова Жирона не може атакувати

12:12 Росія вночі била балістикою та запускала дрони — скільки цілей збили сили ППО

12:00 Атаки на порти Одещини — робота зернового коридору не зупиняється

11:49 Атака на завод з виготовлення вибухівки у РФ — СБУ розкрила деталі спецоперації

11:30 У частині Одеси відключать газ — кому саме

12:44 В ISW назвали причину, чому Росія змушена частіше проводити обмін полоненими

12:37 На Личаківському кладовищі у Львові вандали пошкодили могили захисників — фото

12:33 Одесити залишились без води — адреси

12:21 Вісім спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

12:17 Зарплата в Україні — яку мінімалку будуть платити у 2024 році

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

12:12 Мічел визнав, що без Циганкова Жирона не може атакувати

12:12 Росія вночі била балістикою та запускала дрони — скільки цілей збили сили ППО

12:00 Атаки на порти Одещини — робота зернового коридору не зупиняється

11:49 Атака на завод з виготовлення вибухівки у РФ — СБУ розкрила деталі спецоперації

11:30 У частині Одеси відключать газ — кому саме

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

Text

18:56 Стефанішина відповіла, чи вимагають від України знизити мобілізаційний вік

Text

12:23 Командування ЗСУ та ТЦК спрощують отримання допомоги для родин загиблих бійців

Text

00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

18 жовтня 2024
Text

23:47 Економіст пояснив, чому Україні не варто здійснювати транзит газу з Росії

Text

19:56 Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

Text

17:52 Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

Text

13:02 Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Text

12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

Text

09:32 Боєць ЗСУ Матяш назвав причини, чому військові йдуть у СЗЧ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку