75 млн тонн вантажів експортували через порти Одещини

Зерновоз в морі. Фото ілюстративне: УНІАН

Український коридор продовжує демонструвати свою життєздатність та ефективність, попри постійні атаки та загрози. З початку роботи коридору порти Великої Одеси обробили 75 млн тонн вантажів.

Про це повідомили в Адміністрації морських портів України (АМПУ).

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Допис АМПУ. Фото: скриншот

Скільки вантажів обробили українські порти

За даними АМПУ серед оброблених 75 млн тонн вантажів, 50,1 млн тонн — це агропродукція. Вона яка експортується до 50 країн світу.

"Попри виклики, аграрії, стивідорні та логістичні компанії продовжують свою роботу, забезпечуючи стабільність на світовому ринку продовольства та рятуючи мільйони людей від голоду", — йдеться у заяві представників порту.

Скільки кораблів вийшло з портів Великої Одеси

За час роботи Українського коридору, з портів Одещини вийшло 2 767 суден. В успішно доставили українські вантажі на міжнародні ринки.

Обстріл портів: що відомо

Нагадаємо, за останні дні через російські ракетні атаки пошкоджень зазнали кілька суден. Зокрема, 10 жовтня під час російської атаки було пошкоджено контейнеровоз під прапором Панами. Раніше, 6 жовтня, постраждало цивільне судно під прапором Сент-Кітс і Невіс, яке перевозило кукурудзу. А 5 жовтня внаслідок удару по судну під прапором Палау загинув українець, який працював у приватній компанії, що обробляє вантажі, та було поранено п'ять іноземних членів екіпажу. Ці атаки уже призвели до підвищення ціни на страхування суден. Обстріли одеських портів російськими військами можуть призвести до війни з НАТО з РФ.