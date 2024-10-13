75 млн тонн грузов экспортировали через порты Одесчины

Зерновоз в море. Фото иллюстративное: УНИАН

Украинский коридор продолжает демонстрировать свою жизнеспособность и эффективность, несмотря на постоянные атаки и угрозы. С начала работы коридора порты Большой Одессы обработали 75 млн тонн грузов.

Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины (АМПУ).

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Сообщение АМПУ. Фото: скриншот

Сколько грузов обработали украинские порты

По данным АМПУ среди обработанных 75 млн тонн грузов, 50,1 млн тонн — это агропродукция. Она экспортируется в 50 стран мира.

"Несмотря на вызовы, аграрии, стивидорные и логистические компании продолжают свою работу, обеспечивая стабильность на мировом рынке продовольствия и спасая миллионы людей от голода", — говорится в заявлении представителей порта.

Сколько кораблей вышло из портов Большой Одессы

За время работы Украинского коридора из портов Одесчины вышло 2 767 судов. Успешно доставили украинские грузы на международные рынки.

Обстрел портов: что известно

Напомним, за последние дни из-за российских ракетных атак повреждения получили несколько судов. В частности, 10 октября во время российской атаки был поврежден контейнеровоз под флагом Панамы. Ранее, 6 октября, пострадало гражданское судно под флагом Сент-Китс и Невис, перевозившее кукурузу. А 5 октября в результате удара по судну под флагом Палау погиб украинец, работавший в частной компании, обрабатывающей грузы, и были ранены пять иностранных членов экипажа. Эти атаки уже привели к повышению цены на страхование судов. Обстрелы одесских портов российскими войсками могут привести к войне с НАТО с РФ.