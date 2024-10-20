Присутність ворожих кораблів у Чорному та Середземному морях станом на 20 жовтня

Одеситам не варто нехтувати "тривогами" — російські кораблі у Чорному морі
Станом на ранок 20 жовтня в Чорному, Азовському та Середземному морях зафіксовано присутність ворожих кораблів, серед яких три носії ракет "Калібр". Окрім цього, Росія продовжує порушувати міжнародні норми, відключаючи системи ідентифікації.
Про це у неділю, 20 жовтня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів на чергуванні
Станом на 06:00 20 жовтня 2024 року, у Чорному морі перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр". В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, тоді як у Середземному морі зафіксовано чотири ворожих судна, з яких три озброєні ракетами "Калібр" із загальним залпом до 28 ракет.
Рух морем не зупинився
За минулу добу через Керченську протоку в інтересах РФ пройшли 5 суден у напрямку Чорного моря, з них 3 продовжили рух у бік протоки Босфор. До Азовського моря прибуло 5 суден, одне з яких рухалося з Босфору.
Українська сторона застерігає, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх кораблях.
"Це є серйозним порушенням міжнародних морських правил безпеки, яке піддає небезпеці життя та загрожує безпеці судноплавства в регіоні", — прокоментували в ВМС України.
Нагадаємо, вночі російська армія завдала ударів по Кривому Рогу. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, є поранені.
Також росіяни атакували безпілотниками Київ. Повітряна тривога у столиці оголошувалася двічі.
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