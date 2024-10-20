Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеситам не варто нехтувати "тривогами" — російські кораблі у Чорному морі arrow

Одеситам не варто нехтувати "тривогами" — російські кораблі у Чорному морі

20 жовтня 2024 10:17
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Присутність ворожих кораблів у Чорному та Середземному морях станом на 20 жовтня
Російський корабель на чергуванні. Фото ілюстративне: росЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок 20 жовтня в Чорному, Азовському та Середземному морях зафіксовано присутність ворожих кораблів, серед яких три носії ракет "Калібр". Окрім цього, Росія продовжує порушувати міжнародні норми, відключаючи системи ідентифікації.

Про це у неділю, 20 жовтня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

Читайте також:
Одеситам не варто нехтувати "тривогами" — російські кораблі у Чорному морі - фото 1
Інформація щодо кількості ракетоносіїв у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Скільки кораблів на чергуванні

Станом на 06:00 20 жовтня 2024 року, у Чорному морі перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр". В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, тоді як у Середземному морі зафіксовано чотири ворожих судна, з яких три озброєні ракетами "Калібр" із загальним залпом до 28 ракет.

Рух морем не зупинився

За минулу добу через Керченську протоку в інтересах РФ пройшли 5 суден у напрямку Чорного моря, з них 3 продовжили рух у бік протоки Босфор. До Азовського моря прибуло 5 суден, одне з яких рухалося з Босфору.

Українська сторона застерігає, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх кораблях.

"Це є серйозним порушенням міжнародних морських правил безпеки, яке піддає небезпеці життя та загрожує безпеці судноплавства в регіоні", — прокоментували в ВМС України.

Нагадаємо, вночі російська армія завдала ударів по Кривому Рогу. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, є поранені.

Також  росіяни атакували безпілотниками Київ. Повітряна тривога у столиці оголошувалася двічі.

Одеса ракетоносій Одеська ОДА Одеська область Чорне море Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:59 Росія вдарила по енергооб'єкту на Сумщині — без світла 37 тисяч споживачів

10:57 Здати мають у 2027 році — на Одещині побудують укриття в дитячому садку

10:34 У РФ дрони атакували один із найбільших заводів з виробництва вибухівки — відео

10:22 Магучіх знялася у фотосесії для відомого видання — такою її ще не бачили

10:17 Одеситам не варто нехтувати "тривогами" — російські кораблі у Чорному морі

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

09:58 Сирський відвідав захисників, які діють на Курщині та Сумщині — підсумки візиту

09:51 Тисячі одеситів сьогодні залишаться без світла — причини

09:30 Тривалість БЗВП збільшили в кількох навчальних центрах ЗСУ — які терміни

09:17 Не варто зволікати з подорожжю за кордон — ситуація на трасі Одеса-Рені

08:49 Росіяни двічі вдарили по Кривому Рогу — багато поранених та численні руйнування

10:59 Росія вдарила по енергооб'єкту на Сумщині — без світла 37 тисяч споживачів

10:57 Здати мають у 2027 році — на Одещині побудують укриття в дитячому садку

10:34 У РФ дрони атакували один із найбільших заводів з виробництва вибухівки — відео

10:22 Магучіх знялася у фотосесії для відомого видання — такою її ще не бачили

10:17 Одеситам не варто нехтувати "тривогами" — російські кораблі у Чорному морі

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

09:58 Сирський відвідав захисників, які діють на Курщині та Сумщині — підсумки візиту

09:51 Тисячі одеситів сьогодні залишаться без світла — причини

09:30 Тривалість БЗВП збільшили в кількох навчальних центрах ЗСУ — які терміни

09:17 Не варто зволікати з подорожжю за кордон — ситуація на трасі Одеса-Рені

08:49 Росіяни двічі вдарили по Кривому Рогу — багато поранених та численні руйнування

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

Text

18:56 Стефанішина відповіла, чи вимагають від України знизити мобілізаційний вік

Text

12:23 Командування ЗСУ та ТЦК спрощують отримання допомоги для родин загиблих бійців

Text

00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

18 жовтня 2024
Text

23:47 Економіст пояснив, чому Україні не варто здійснювати транзит газу з Росії

Text

19:56 Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

Text

17:52 Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

Text

13:02 Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Text

12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

Text

09:32 Боєць ЗСУ Матяш назвав причини, чому військові йдуть у СЗЧ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку