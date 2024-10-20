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Одесситам не стоит пренебрегать "тревогами" — российские корабли в Черном море

20 октября 2024 10:17
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Присутствие вражеских кораблей в Черном и Средиземном морях на 20 октября
Российский корабль на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На утро 20 октября в Черном, Азовском и Средиземном морях зафиксировано присутствие вражеских кораблей, среди которых три носителя ракет "Калибр". Кроме того, Россия продолжает нарушать международные нормы, отключая системы идентификации.

Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Информация о количестве ракетоносителей в морях. Фото: ВМС ВСУ

Сколько кораблей на дежурстве

По состоянию на 06:00 20 октября 2024 года в Черном море находится один российский корабль, не являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". В Азовском море вражеские корабли отсутствуют, тогда как в Средиземном море зафиксировано четыре вражеских судна, из которых три вооружены ракетами "Калибр" с общим залпом до 28 ракет.

Движение по морю не остановилось

За минувшие сутки через Керченский пролив в интересах РФ прошли 5 судов в направлении Черного моря, из них 3 продолжили движение в сторону пролива Босфор. В Азовское море прибыло 5 судов, одно из которых двигалось из Босфора.

Украинская сторона предостерегает, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации на своих кораблях.

"Это серьезное нарушение международных морских правил безопасности, которое подвергает опасности жизнь и угрожает безопасности судоходства в регионе", — прокомментировали в ВМС Украины.

Напомним, ночью российская армия нанесла удары по Кривому Рогу. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, ранены.

Также россияне атаковали беспилотниками Киев. Воздушная тревога в столице объявлялась дважды.

Одесса ракетоноситель Одесская ОГА Одесская область Черное море Новости Одессы

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Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

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