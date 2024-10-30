В дунайских портах снизился грузопоток

Морской порт Измаила. Фото: администрация порта

В Украине обсуждается идея активизации дунайских портов на фоне российских атак в Одессу, Южное и Черноморске. Но специалисты по логистике считают, что это невозможно.

Об этом в интервью изданию Latifundist сообщил директор логистической компании TEUS Дмитрий Казанин.

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Ситуация в портах

По словам эксперта, на сегодняшний день порт Рени функционирует лишь на 5%, а в порту Измаил грузопоток снизился на 40%. В основном там обрабатываются импортные грузы.

"Стоит вспомнить о том, что в Дунайских портах — маленький по численности флот. Кроме того, из-за них можно вывезти значительно меньше грузов. Сама логистика через Дунайские порты дороже, а пересечение границы становится тем фактором, которого опасаются водители", — отметил Дмитрий. Казанин.

Он отметил, что стоимость фрахта в Измаиле и Рене такая же, как в портах Большой Одессы.

Эксперт также напомнил, что россияне также обстреливают дунайские порты, ведь их цель — препятствовать работе транспортно-логистической сферы в Украине.

Напомним, представители США и ЕС призвали Украину уделить больше внимания экспортному маршруту по Дунаю на фоне постоянных ударов РФ по портам Большой Одессы. В то же время, средства для защиты портов Одесчины выделит Великобритания. Речь идет о закупке морских дронов и радаров.