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РФ пыталась отобрать у одесских моряков имущество в Австрии

27 ноября 2024 12:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Дунайское пароходство отсудило у россиян дома в Вене
Здание УДП в Вене. Фото: УДП
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Австрийский суд отказал представителям РФ, пытавшимся выселить Украинское Дунайское пароходство из домов в центре Вены. Россияне утверждали, что имущество бывшего СССР должно принадлежать только им.

Об этом сообщили в пресс-службе Дунайского пароходства.

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В УДП рассказали, что в 1975 году советское посольство в Австрии приобрело дом и земельный участок в фешенебельном районе Вены. Деньги уплатило Дунайское пароходство, которое и пользовалось недвижимостью. Через несколько лет на купленной земле построили еще одно здание. Там разместилось главное агентство предприятия в Австрии.

Претензии РФ

После объявления независимости Украины участок и дома оставались под контролем УДП, хотя формально продолжали считаться собственностью уже несуществующего СССР, но в 2008 году россияне сменили собственника на РФ.

"Адвокаты РФ аргументируют, что экс-республики отказались от внешних обязательств СССР, соответственно единственным наследником советской империи является Россия", — отметили в пароходстве.

Что решил суд

После нескольких неудач в нескольких инстанциях, представителям УДП удалось убедить суд отказать россиянам. Судьи признали, что Украина является совладельцем имущества, а РФ не может быть единственным правопреемником СССР.

"Это первое дело, когда европейский суд признал Украину  совладельцем зарубежного имущества, а вокруг таких активов тысячи. Это дело  первый шаг для выигрыша и в отношении других объектов недвижимого имущества за границей, над которыми Украина продолжает борьбу за признание права собственности", — отметили в пароходстве.

Напомним, партнеры Украины призывают развивать дунайские порты. В то же время грузопоток там снизился из-за российских обстрелов.

недвижимость Австрия Одесская область Дунай Россия

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