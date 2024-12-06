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Дунайське пароплавство розпродає флот — в чому причина

6 грудня 2024 13:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Українське Дунайське пароплавство продає шість суден
Судна Дунайського пароплавства. Фото: УДП
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Українське Дунайське пароплавство виставило на продаж шість суден. За них планують отримати 440 млн грн. На підприємстві це рішення назвали болісним, але "єдино правильним".

Про це повідомив генеральний директор Українського Дунайського пароплавства Дмитро Москаленко.

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Що продають

На торги єдиним лотом виставлені теплоходи "Ізмаїл", "Вилкове", "Татарбунари", "Віана ду Каштело", "Кілія" та "Рені". Перші два судна відремонтовані, готові до роботи й мають всі необхідні документи. Решта багато років перебувають у відстої.

Чому продають

В УДП зазначили, що торік почали відновлення морського флоту. Це мало забезпечити вивезення сільгосппродукції з дунайських портів під час блокування Великої Одеси. Але після зняття блокади фрахтові ставки впали у декілька разів, а порти Ізмаїлу та Рені спорожніли. За таких умов утримання флоту у відстої означає значні щомісячні витрати 

"Ми проаналізували і опрацювали всі можливі варіанти. Розглядали пропозиції по передачі суден у тайм-чартер. Проте дохід від чартеру не перекриватиме майбутні витрати на обслуговування та ремонт суден. Це завідомо збитковий для держави проєкт", — говорять у пароплавстві.  

Нагадаємо, на продаж виставили також російський корабель, пришвартований в Ізмаїлі. Також в Одеському порту продають вантажне судно "Адмірал Де Рибас".

корабель Одеська область Дунай Одеська ОДА продаж

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