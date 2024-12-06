Украинское Дунайское пароходство продает шесть судов

Суда Дунайского пароходства. Фото: УДП

Украинское Дунайское пароходство выставило на продажу шесть судов. За них планируют получить 440 млн грн. На предприятии это решение назвали болезненным, но "единственно правильным".

Об этом сообщил генеральный директор Украинского Дунайского пароходства Дмитрий Москаленко.

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Что продают

На торги единственным лотом выставлены теплоходы "Измаил", "Вилково", "Татарбунары", "Виана ду Каштело", "Килия" и "Рени". Первые два судна отремонтированы, готовы к работе и имеют все необходимые документы. Остальные много лет находятся в отстое.

Почему продают

В УДП отметили, что в прошлом году начали восстановление морского флота. Это должно было обеспечить вывоз сельхозпродукции из дунайских портов во время блокирования Великой Одессы. Но после снятия блокады фрахтовые ставки упали в несколько раз, а порты Измаила и Рени опустели. В таких условиях содержание флота в отстое означает значительные ежемесячные расходы

"Мы проанализировали и проработали все возможные варианты. Рассматривали предложения по передаче судов в тайм-чартер. Однако доход от чартера не будет перекрывать будущие расходы на обслуживание и ремонт судов. Это заведомо убыточный для государства проект", — говорят в пароходстве.

Напомним, на продажу выставили также российский корабль, пришвартованный в Измаиле. Также в Одесском порту продают грузовое судно "Адмирал Де Рибас".