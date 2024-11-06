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На Одещині продають російське судно — деталі

6 листопада 2024 10:54
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині продадуть судно РФ
Танкер Nika Spirit у морі. Фото: marinetraffic
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Суд дозволив продати на аукціоні танкер Nika Spirit. Це судно належало російському власнику і було арештовано Україною. Отримані за нього гроші скерують на потреби оборони.

Про це повідомили в агентстві АРМА

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 Що сталося

Рішення про дозвіл на продаж судна ухвалив Дніпровський районний суд Києва. Раніше танкер передали в управління АРМА. 

"Під час війни АРМА вбачає доцільність зосередитись саме на реалізації дороговартісних арештованих активів, таких як танкер Nika Spirit, замість пошуку управителів. Цей підхід дозволяє швидше наповнювати державний бюджет коштами, які можуть бути спрямовані на потреби оборони", — зазначили в агентстві. 

Що відомо про судно

Танкер Nika Spirit (раніше відомий як Neyma) ходив під прапором Росії. За даними міжнародної інформаційної системи Equasis, він використовувся для блокування Керченської протоки у листопаді 2018 року. Україна заарештувала судно у липні 2019 року у порту Ізмаїл. Там воно перебуває і зараз.

Доля інших російських суден

Раніше ми повідомляли, що АРМА уклала договір з приватною фірмою "Марінекс" про управління десятьма заарештованими російськими суднами. Серед них суховантаж Emmakris III, пришвартований у порту "Чорноморськ". Його можна використовувати як плавуче зерносховище для перевалки та зберігання сухих вантажів. 

Також судно USKO MFU, яке належить іноземній компанії та було заарештоване за незаконний перетин українського кордону, пришвартували у порту Рені. Таке рішення влаштовує всі зацікавлені сторони.

корабель Одеса продаж АРМА Одеська область

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