В Одесской области продадут судно РФ

Танкер Nika Spirit в море. Фото: marinetraffic

Суд разрешил продать на аукционе танкер Nika Spirit. Это судно принадлежало российскому владельцу и было арестовано Украиной. Вырученные за него деньги направят на нужды обороны.

Об этом сообщили в агентстве АРМА.

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Что произошло

Решение о разрешении на продажу судна принял Днепровский районный суд Киева. Ранее танкер был передан в управление АРМА.

"Во время войны АРМА усматривает целесообразность сосредоточиться именно на реализации дорогостоящих арестованных активов, таких как танкер Nika Spirit, вместо поиска управителей. Этот подход позволяет быстрее наполнять государственный бюджет средствами, которые могут быть направлены на нужды обороны", — отметили в агентстве.

Что известно о судне

Танкер Nika Spirit (ранее известный как Neyma) ходил под флагом России. По данным международной информационной системы Equasis, он использовался для блокирования Керченского пролива в ноябре 2018 года. Украина арестовала судно в июле 2019 года в порту Измаил. Там оно находится и сейчас.

Судьба других российских судов

Ранее мы сообщали, что АРМА заключила договор с частной фирмой "Маринекс" об управлении десятью арестованными российскими судами. Среди них сухогруз Emmakris III, пришвартованный в порту "Черноморск". Его можно использовать как плавучее зернохранилище для перевалки и хранения сухих грузов.

Также судно USKO MFU, принадлежащее иностранной компании и арестованное за незаконное пересечение украинской границы, пришвартовано в порту Рени. Такое решение устраивает все заинтересованные стороны.