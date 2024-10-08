Судно, яке вивозило українське зерно, пришвартували на Одещині

Судно USKO MFU у морі. Фото: vesselfinder.com

Судно, яке належить іноземній компанії і було заарештоване за незаконний перетин українського кордону, пришвартували у порту Рені. Таке рішення влаштовує всі зацікавлені сторони.

Про це повідомили в АРМА.

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Що відбулося

Судно USKO MFU, затримане у липні цього року, належить турецькій компанії. На нього наклали арешт через співпрацю капітана з Росією та порушення українських законів. Після тривалих перемовин за участі віцепрем'єра Олексія Кулеби та дипломатів Туреччини й Азербайджану суховантаж вирішили розмістити у порту Рені.

В АРМА висловили подяку всім залученим сторонам за "захист громадян, зокрема іноземних громадян, життя та здоров’я яких були предметом особливої уваги під час вирішення цього питання".

Вивозили українське зерно

За даними слідства, у жовтні 2023 року судно USKO MFU під прапором Камеруну незаконно зайшло до Севастопольського морського торговельного порту та завантажило понад 3 тис. тонн сільгосппродукції, призначеної для турецької компанії. При цьому капітан періодично вимикав Автоматичну ідентифікаційну систему AIS, що є порушенням безпеки мореплавства, та вносив до неї неправдиві відомості щодо курсу слідування судна.

Нагадаємо, капітану USKO MFU повідомили про підозру.

Також ми писали, що для арештованого судна РФ на Одещині вигадали корисне застосування.