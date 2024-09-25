Капітана заарештованого на Одещині судна підозрюють у торгівлі з РФ

Корабель, заарештований в порту Рені. Фото: Офіс генпрокурора

Капітану судна "USKO MFU" під прапором Камеруну повідомили про підозру у порушенні порядку в'їзду на окуповану територію України. Сам корабель раніше затримали у порту Рені.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора у середу, 25 вересня.

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За даними слідства, у жовтні 2023 року судно "USKO MFU" незаконно зайшло до Севастопольського морського торговельного порту та завантажило понад 3 тис. тонн сільгосппродукції, призначеної для турецької компанії. При цьому капітан періодично вимикав Автоматичну ідентифікаційну систему "AIS", що є порушенням безпеки мореплавства, та вносив до неї неправдиві відомості щодо курсу слідування судна.

Тепер йому загрожує до п'яти років ув'язнення. Капітана судять заочно — він іноземний громадянин і перебуває за кордоном.

Доля судна

Судно "USKO MFU" у липні цього року затримали у порту Рені. Суд наклав на нього арешт. Наразі воно перебуває в управлінні АРМА.

Нагадаємо, в Одеській області в одинадцятий раз не змогли продати порт.

Також в Одесі продають вантажне судно.