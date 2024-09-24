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Снова неудача — на Одесчине в 11-й раз не смогли продать порт

24 сентября 2024 12:51
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одиннадцатая попытка продать Белгород-Днестровский порт не удалась
Белгород-Днестровский порт с высоты. Фото: Facebook/Belgorod-dniestrovsky commercial seaport
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Во вторник, 24 сентября, должны были состояться очередные торги по продаже госпредприятия "Белгород-Днестровский морской торговый порт". Но, как и все предыдущие попытки, эта оказалась неудачной.

Об этом сообщили в самом Белгород-Днестровском порту.

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Региональное отделение Фонда госимущества отменило проведение гибридного голландского аукциона по продаже порта. Такое решение приняли "в целях воздержания от действий, которые могут повлечь нанесение репутационных потерь государственным органам приватизации и непоступление в Государственный бюджет Украины запланированных денежных средств".

Одиннадцать попыток

Первый аукцион по продаже Белгород-Днестровского порта прошел 3 марта 2023 года. Впрочем, желающих приобрести имущественный комплекс тогда не нашлось. На вторых торгах победила фирма "Укрдонинвест", но спустя месяц она отказалась платить за покупку. Еще четыре аукциона прошли летом 2023 года.

Весной текущего года порт выставляли на продажу дважды и снова неудачно. Наконец в сентябре аукцион уже дважды отменяли.

Что продают

Имущественный комплекс порта занимает площадь в 64,4 га в Белгород-Днестровском и Затоке. В него входят, в частности, 9 судов, 47 машин, 18 портальных кранов и 4 тепловоза.

Впрочем, покупатель, кроме самого порта, получит еще его долги по налогам и зарплате.

Отметим, что Белгород-Днестровский порт имеет небольшую глубину, поэтому специализируется на приеме малотоннажных судов. В основном в порту перегружают древесину, удобрения, железорудные окатки, металлопродукцию и зерно.

Напомним, предварительные торги по продаже Белгород-Днестровского порта должны были состояться 16 сентября.

Также Одесский порт выставил на продажу грузовое судно "Де Рибас".

приватизация порт Одесская область Новости Одессы Белгород-Днестровский

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