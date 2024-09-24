Одинадцята спроба продати Білгород-Дністровський порт теж не вдалася

Білгород-Дністровський порт з висоти. Фото: Facebook/Belgorod-dniestrovsky commercial seaport

У вівторок, 24 вересня, мали відбутися чергові торги з продажу держпідприємства "Білгород-Дністровський морський торговельний порт". Але, як і всі попередні спроби, ця виявилася невдалою.

Про це повідомили у самому Білгород-Дністровському порту.

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Врятувати репутацію

Регіональне відділення Фонду держмайна скасувало проведення гібридного голландського аукціону з продажу порту. Таке рішення ухвалили "з метою утримання від дій, які можуть спричинити нанесення репутаційних втрат державним органам приватизації та ненадходження до Державного бюджету України запланованих грошових коштів".

Одинадцять спроб

Перший аукціон з продажу Білгород-Дністровського порту відбувся 3 березня 2023 року. Втім, охочих придбати майновий комплекс тоді не знайшлося. На других торгах перемогла фірма "Укрдонінвест", але через місяць вона відмовилася платити за покупку. Ще чотири аукціони відбулися влітку 2023 року.

Навесні поточного року порт виставляли на продаж двічі, і знову невдало. Нарешті, у вересні аукціон вже двічі скасовували.

Що продають

Майновий комплекс порту займає площу у 64,4 га у самому Білгород-Дністровському та Затоці. До нього входять, зокрема, 9 суден, 47 машин, 18 портальних кранів та 4 теплотяги.

Втім, покупець, крім самого порту, отримає ще його борги з податків і зарплати.

Відзначимо, що Білгород-Дністровський порт має невелику глибину, тому спеціалізується на прийманні малотоннажних суден. Здебільшого у порту перевантажують деревину, добрива, залізорудні окатки, металопродукцію та зерно.

Нагадаємо, попередні торги з продажу Білгород-Дністровського порту мали відбутися 16 вересня.

Також Одеський порт виставив на продаж вантажне судно "Де Рибас".