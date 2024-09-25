Капитана арестованного в Одесской области судна подозревают в торговле с РФ

Корабль, арестованный в порту Рени. Фото: Офис генпрокурора

Капитану судна USKO MFU под флагом Камеруна сообщили о подозрении в нарушении порядка въезда на оккупированную территорию Украины. Сам корабль ранее был задержан в порту Рени.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора в среду, 25 сентября.

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По данным следствия, в октябре 2023 года судно USKO MFU незаконно зашло в Севастопольский морской торговый порт и загрузило более 3 тыс. тонн сельхозпродукции, предназначенной для турецкой компании. При этом капитан периодически выключал Автоматическую идентификационную систему AIS, что является нарушением безопасности мореходства, и вносил в нее ложные сведения о курсе следования судна.

Теперь ему грозит до пяти лет заключения. Капитана судят заочно — он иностранный гражданин и находится за границей.

Судьба судна

Судно USKO MFU в июле этого года задержали в порту Рени. Суд наложил на него арест. В настоящее время он находится в управлении АРМА.

Напомним, в Одесской области в одиннадцатый раз не смогли продать порт.

Также в Одессе продают грузовое судно.