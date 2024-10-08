Судно, которое вывозило украинское зерно, пришвартовали в Одесской области

Судно USKO MFU в море. Фото: vesselfinder.com

Судно, принадлежащее иностранной компании и арестованное за незаконное пересечение украинской границы, пришвартовали в порту Рени. Такое решение устраивает все заинтересованные стороны.

Об этом сообщили в АРМА.

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Что произошло

Судно USKO MFU, задержанное в июле этого года, принадлежит турецкой компании. На него наложили арест из-за сотрудничества капитана с Россией и нарушения украинских законов. После длительных переговоров с участием вице-премьера Алексея Кулебы и дипломатов Турции и Азербайджана сухогруз решили разместить в порту Рени.

В АРМА выразили благодарность всем привлеченным сторонам за "защиту граждан, в том числе иностранных граждан, жизнь и здоровье которых были предметом особого внимания при решении этого вопроса".

Вывозили украинское зерно

По данным следствия, в октябре 2023 года судно USKO MFU под флагом Камеруна незаконно зашло в Севастопольский морской торговый порт и загрузило более 3 тыс. тонн сельхозпродукции, предназначенной для турецкой компании. При этом капитан периодически выключал Автоматическую идентификационную систему AIS, являющуюся нарушением безопасности мореходства, и вносил в нее ложные сведения о курсе следования судна.

Напомним, капитану USKO MFU сообщили о подозрении.

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