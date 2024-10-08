Судно, которое вывозило украинское зерно, пришвартовали в Одесской области

В Одесской области пришвартовали судно, которое крало украинское зерно
Судно, принадлежащее иностранной компании и арестованное за незаконное пересечение украинской границы, пришвартовали в порту Рени. Такое решение устраивает все заинтересованные стороны.
Об этом сообщили в АРМА.
Что произошло
Судно USKO MFU, задержанное в июле этого года, принадлежит турецкой компании. На него наложили арест из-за сотрудничества капитана с Россией и нарушения украинских законов. После длительных переговоров с участием вице-премьера Алексея Кулебы и дипломатов Турции и Азербайджана сухогруз решили разместить в порту Рени.
В АРМА выразили благодарность всем привлеченным сторонам за "защиту граждан, в том числе иностранных граждан, жизнь и здоровье которых были предметом особого внимания при решении этого вопроса".
Вывозили украинское зерно
По данным следствия, в октябре 2023 года судно USKO MFU под флагом Камеруна незаконно зашло в Севастопольский морской торговый порт и загрузило более 3 тыс. тонн сельхозпродукции, предназначенной для турецкой компании. При этом капитан периодически выключал Автоматическую идентификационную систему AIS, являющуюся нарушением безопасности мореходства, и вносил в нее ложные сведения о курсе следования судна.
Напомним, капитану USKO MFU сообщили о подозрении.
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