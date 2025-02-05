Корабли РФ - угроза в морях

Военный катер в море. Фото иллюстративное: zaxid.net

Российские военные корабли продолжают создавать угрозу в Черном и Средиземном морях. По состоянию на сегодня, 5 февраля, РФ вывела на рейды три носителя крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Где именно и сколько кораблей

В Черном море сейчас находится один корабль РФ который может сразу выпустить до четырех "Калибров". В Средиземном зафиксировали шесть судов России, на двух из которых 22 крылатых ракеты. В акватории Азовского — активности врага не зафиксировано.

Движение по Керченскому проливу

В Черное море за сутки в интересах РФ прошли Керченским проливом 10 кораблей, один из которых продолжил движение в направлении пролива Босфор. В Азовское — 5 судов, два из которых двигались со стороны Турции.

Напомним, мы писали о том, сколько целей сбило ПВО ночью. А также о беспилотной атаке на нефтебазу на Кубани.