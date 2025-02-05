Кораблі РФ — загроза у морях

Військовий катер в морі. Фото ілюстративне: zaxid.net

Російські військові кораблі продовжують створювати загрозу у Чорному та Середземному морях. Станом на сьогодні, 5 лютого, РФ вивели на рейди три носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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В Чорному морі наразі знаходиться один корабель РФ який може одразу випустити до чотирьох "Калібрів". В Середземному зафіксували шість суден Росії, на двох з яких 22 крилатих ракети. В акваторії Азовського — активності ворога не зафіксовано.

Рух Керченською протокою

До Чорного моря за добу в інтересах РФ пройшли Керченською протокою 10 кораблів, одне з яких продовжило рух у напрямку протоки Босфор. До Азовського — 5 суден, два з яких рухались зі сторони Туреччини.

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