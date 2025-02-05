Контейнеровоз MEDKON Lines в одном из портов. Фото: Ukrainian Shipping Magazine

Крупные перевозчики возвращаются в порты Большой Одессы. Так, первый после долгого перерыва контейнеровоз турецкой компании MEDKON Lines пришвартовался в одесском порту. Этот корабль будет осуществлять постоянные перевозки по маршруту Стамбул-Гебзе-Одесса.

Об этом сообщила компания MEDKON Lines на своей странице в соцсети linkedin.

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Что известно

Рейсы Medkon Lines в Украину осуществляют контейнеровозы T Moon и Medkon KRM, о чем говорится в расписании перевозчика. В настоящее время это первая турецкая компания в данной отрасли, которая возвращается на наш рынок с начала российской агрессии. В следующий раз контейнеровоз T MOON пришвартуется в Одесском порту десятого февраля.

Что известно о Medkon Lines

Оператор линейного судоходства Medkon Lines остановила свою рейсы по украинской акватории еще в начале 2022 года из-за полномасштабной войны с РФ. Компания владеет 23-мя судами и работает в сфере морских транспортировок более 15 лет.

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