США запропонували допомогу в обмін на ресурси України — що думають одесити

Одесити прогулюються вулицею Дерибасівською. Фото: Новини.LIVE

Допомога з боку Америки замість природних ресурсів, на які багата Україна. Після заяви Трампа ця тема стала головною для обговорення всіх українців. Чи варто погоджуватися на ці умови, чи все ж таки ми повинні зберегти свої надра для майбутнього? Однозначної відповіді на це питання сьогодні ніхто не дасть.

Журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися, що з цього приводу думають одесити?

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Умови для України

Думки мешканців розділилися. Дехто вважає, що це вигідна ініціатива для України, оскільки країна не може самостійно ефективно використовувати ці ресурси. Водночас інші наголошують на важливості деталей угоди та умов, які пропонують США. Микола впевнений, що важливо зрозуміти, яку користь це все може принести нашій країні.

“Треба знати, які умови цієї угоди, а потім треба зрозуміти, що з цього буде корисного Україні”, — каже Микола.

Одесит Микола. Фото: Новини.LIVE

Денис підтримує цю думку. Додаючи, що угода може бути прийнятною, якщо розподіл ресурсів між США та Україною буде справедливим.

“Дивлячись на яких умовах. Якщо задля якоїсь конфесії розподілу прав між США та Україною, то так”, — ділиться Денис.

Денис із приводу ініціативи. Фото: Новини.LIVE

Діана ж зазначила, що, на її думку, ця угода більшою мірою є маніпуляцією. Адже усі земельні ресурси розташовані на тимчасово окупованих територіях.

“Це ж угода пропонується на мотивах миру, вона ж не просто так дарується. Звісно, не підтримую, тому що це маніпуляція і спекуляція, тим паче що всі земельні ресурси на тимчасово окупованих територіях. Тобто так, щоб не влазити в політику, не підтримую, але за мир”, — каже Діана.

Одеситка Діана. Фото: Новини.LIVE

Економічні перспективи

Частина опитаних зазначила, що наразі в України немає достатніх ресурсів та технологій для видобутку рідкісноземельних металів. Вони вважають, що залучення США може створити нові робочі місця та сприяти розвитку економіки. Ярослав звертає увагу на економічні перспективи такої угоди.

“Ці земельні метали, це ж технологічна історія. У нас немає зараз ані технологій, ані капіталу для того, щоб їх дістати. Це по-перше. А по-друге, вони потрібні для високотехнологічних товарів, які також використовуються в США. Також зацікавленість капіталу буде сприяти більшій обороні цих місць. Більшому залученню робочої сили. У нас є багато висококваліфікованої, але зараз не зайнятої робочої сили, що підвищить рівень нашого життя”, — вважає Ярослав.

Ярослав розповідає свою думку. Фото: Новини.LIVE

Данило також підтримав цю ініціативу. Наголошуючи на важливості співпраці із США, які надають Україні допомогу.

“Думаю, так, тому що, виходячи з даної ситуації, яка склалася у нас, немає іншого виходу, як просити підтримки від Америки, та ми ж повинні їм щось дати”, — зазначає Данило.

Одесит Данило. Фото: Новини.LIVE

Думки одеситів щодо угоди із США залишаються неоднозначними. Дехто бачить у ній шанс для економічного зростання, інші вважають її політичним маневром. Остаточне рішення залишається за українською владою, яка має врахувати як економічні, так і безпекові аспекти угоди.

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